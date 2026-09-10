Na Wspólnej, odcinek 4275: Tragiczny finał porwania Basi. Żona Andrzeja ją uwolni i wtedy stanie się najgorsze - ZDJĘCIA

Agnieszka Pyź
Agnieszka Pyź
2026-09-10 20:24

W 4275 odcinku "Na Wspólnej" stanie się jasne, kto porwał Basię (Grażyna Wolszczak)! Ona sama od razu rozpozna porywacza, ale policja nie wpadnie jeszcze na jego trop. To nowa żona Andrzeja (Tomasz Schimscheiner) pierwsza zacznie podejrzewać, że za jego dziwnym zachowaniem coś się kryje. Wiola (Tamara Arciuch) będzie śledzić Brzozowskiego i tak w 4275 odcinku "Na Wspólnej" dotrze do opuszczonego domu, gdzie będzie uwięziona Basia. Dla Wioli stanie się jasne, że to Andrzej porwał Basię. Po chwili rozegrają się makabryczne sceny. Życie jednej z osób zawiśnie na włosku... Sprawdź, co się wydarzy i zobacz ZDJĘCIA.

"Na Wspólnej" odcinek 4275 - czwartek, 10.09.2026, o godz. 20.15 w TVN

Poszukiwania porwanej Basi w 4275 odcinku "Na Wspólnej" jeszcze się nie skończą, a Krzysztof Smolny (Łukasz Konopka) będzie coraz bardziej odchodził od zmysłów, że jego żona nie żyje. Nieco wcześniej usłyszy bowiem od Igi (Lidia Sadowa) o zwłokach kobiety znalezionych w parku. Na szczęście to nie będzie Basia. 

W gronie podejrzanych o porwanie Basi początkowo będą tylko dwie osoby: Sandra Smoczyńska (Ina Sobala) i Jan Ryba (Jacek Pluta), wspólnik Andrzeja, który brał udział w handlu lewymi dyplomami na uczelni w Poznaniu. Zaraz po zatrzymaniu Jana Ryby i jego przesłuchaniu przez Igę, policja go wypuści, bo nie będzie żadnych dowodów na to, że to właśnie on porwał Basię. Policjanci będą jednak liczyli, że wspólnik Brzozowskiego jest zamieszany w uprowadzenie żony Smolnego i doprowadzi ich do miejsca, gdzie przetrzymywana jest Basia.

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Porywacz Basi wpadnie w 4275 odcinku "Na Wspólnej"!

Prawda wyjdzie na jaw dopiero w 4275 odcinku "Na Wspólnej"! Tuż po tym jak Basia uwolni się z pułapki porywacza, zedrze mu z twarzy kominiarkę i odkryje, że to Andrzej! Jako pierwsza zacznie go podejrzewać Wiola, która postanowi śledzić męża, bo jego zachowanie wyda jej się coraz bardziej niepokojące. Tak dotrze za Andrzejem do opuszczonego domu, w którym Brzozowski będzie więził Basię przez kilka dni.

Wiola uwolni porwaną Basię w 4275 odcinku "Na Wspólnej"! Andrzej będzie chciał się zabić

Po tym jak w 4275 odcinku "Na Wspólnej" Wiola uwolni Basię i obie staną twarzą w twarz z Andrzejem, który dopuścił się tak okrutnego czynu wobec eks żony, marki jego dzieci, rozegrają się makabryczne sceny. Andrzej wiedząc o tym, że już się z tego nie wywinie, że policja go aresztuje za porwanie Basi i aferę z dyplomami na uczelni, postanowi popełnić samobójstwo.  Przywiąże sznur do sufitu i będzie chciał się zabić. W ostatniej chwili Andrzeja uratują Basia i Wiola...

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