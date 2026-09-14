M jak miłość, odcinek 1942: Kasia powie Mariuszowi, że to Jakub jest ojcem jej córki? Nie przewidzi, że dopuści się morderstwa!

Kasia upadnie na dno w 1944 odcinku "M jak miłość". Sowiński zmusi ją do udziału w zemście!

To będzie jeden z mocniejszych wątków w "M jak miłość", który w 1942 odcinku doprowadzi do brutalnej zbrodni, zabójstwa Sowińskiego, za którym będzie stał Mariusz Sanocki! A zacznie się od tego, że Kasia ukryje przed mężem spotkanie z kochankiem. Sowiński zmusi ją, żeby podczas spaceru po parku ucięli sobie małą pogawędkę. Kolejny raz spróbuje szantażem nakłonić Kasię do uległości.

Żądny zemsty na Olku (Maurycy Popiel) dyrektor kliniki w 1942 odcinku "M jak miłość" wprowadzi Kasię w bezwzględny plan przeciwko Chodakowskiemu. Będzie chciał, by oskarżyła Olka o molestowanie seksualne, zrobiła z męża swojej przyjaciółki Anety (Ilona Janyst) zboczeńca!

- Mam amunicję, która go załatwi - ciebie. Oskarżysz Chodakowskiego o molestowanie. Słowo przeciwko słowu. Nie do zweryfikowania - wyrachowany Sowiński nie pozostawi swojej ofierze żadnego wyboru.

Tyle, że tym razem szantażowana Kasia w 1942 odcinku "M jak miłość" zaprotestuje! Wystarczy, że przespała się z Sowińskim! Nic więcej dla niego nie zrobi.

- Nie dam się dłużej szantażować! Mam gdzieś, co zrobisz i co komu powiesz! Zadając się z taką gnidą jak ty, i tak upadałam na samo dno! Niżej stoczyć się już nie mogę! Daj mi spokój! Nie chcę cię znać! - rzuci wściekła Kasia i odejdzie z córką Zosią, by prześladowca jej nie zatrzymał.

Żadne z nich nie zauważy, że z oddali obserwuje ich Mariusz, który w 1942 odcinku "M jak miłość" będzie przekonany, że Kasia go zdradziła, że Sowiński uwiódł mu żonę i ma z nią płomienny romans!

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Czy Mariusz w 1942 odcinku "M jak miłość" dowie się, że Jakub jest ojcem córki Kasi?

Zdesperowana Kasia w 1942 odcinku "M jak miłość" ratunku poszuka u Anety. Słowem jej jednak nie wspomni, że spała z Sowińskim, że dyrektor kliniki chce ją wciągnąć w zemstę na Olku, że ma wrobić męża przyjaciółki w molestowanie. Ze łzami w oczach zwierzy jej się jednak, że dłużej nie wytrzyma, że postanowiła powiedzieć Mariuszowi prawdę, że to Jakub jest ojcem jej córki Zosi. Na to tylko będzie czekała Aneta, która od dawna zna tajemnicę Kasi...

Czy Mariusz w 1942 odcinku "M jak miłość" w końcu dowie się, że Kasia go oszukuje, że wychowuje z żoną córkę Jakuba? Nic z tych rzeczy! Sanocki wpadnie bowiem w taki szał z zazdrości o Kasię, że pójdzie do Sowińskiego i brutalnie go zaatakuje. W wyniku napaści Mariusza Sowiński zginie. On też nie zdąży powiedzieć mordercy prawdy o dziecku Kasi i Jakuba!

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Kiedy 1942 odcinek "M jak miłość" we wrześniu w TVP2?

Odcinek 1942 "M jak miłość" będzie miał premierę we wtorek, 22 września 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

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