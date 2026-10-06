M jak miłość, odcinek 1948: Kasia domyśli się, że Mariusz zabił Sowińskiego? Pijany morderca wpadnie w szał i zarzuci żonie kłamstwo - ZDJĘCIA

Agnieszka Pyź
Agnieszka Pyź
2026-10-06 11:32

Małżeński kryzys w 1948 odcinku "M jak miłość" ze zbrodnią w tle! Kasia (Paulina Lasota) boleśnie się przekona, że Mariusz (Mateusz Mosiewicz) nie jest tym mężczyzną, dla którego porzuciła Jakuba (Krzysztof Kwiatkowski). Coraz bardziej nieobliczalny Sanocki zacznie przerażać Kasię do tego stopnia, że powie głośno, jak bardzo boi się męża. Czy domyśli się, że Mariusz zabił Sowińskiego (Mikołaj Krawczyk) i ukrył jego zwłoki? Nic na to nie wskazuje, ale w 1948 odcinku "M jak miłość" pijany morderca wyładuje gniew na Kasi, chwyci ją za twarz, jakby chciał ją udusić i zapowie, co ją czeka w przypadku kłamstwa... Poznaj szczegóły.

Mariusz urządzi Kasi piekło w 1948 odcinku "M jak miłość". Zabił Sowińskiego i wyładuje się na niej!

Zabójstwo Sowińskiego to nie wszystko, do czego jest zdolny Mariusz, który w 1948 odcinku "M jak miłość" zmieni się w prawdziwego potwora! Zgotuje piekło Kasi, która jedynej przyjaciółce Anecie (Ilona Janyst) po raz kolejny powie, że boi się męża. Dotrze do niej, że zdradziła i porzuciła cudownego męża Jakuba dla mężczyzny, przy którym ona i jej córka Zosia nie mogą być bezpiecznie. 

Napięcie w związku Kasi i Mariusza w 1948 odcinku "M jak miłość" sięgnie zenitu, kiedy tylka tygodniu po zamordowaniu Sowińskiego zabójca stanie się coraz bardziej nieobliczalny, rozdrażniony, a wyrzuty sumienia po dokonaniu zbrodniu będzie chciał zagłuszyć alkoholem! To będzie niebezpieczna mieszanka dla kogoś tak niezrównoważonego psychicznie jak Mariusz! A do tego Kasia wyprowadzi go z równowagi sugestią, że powinien brać leki na uspokojenie. 

W 1948 odcinku "M jak miłość" nie będzie już żadnych wątpliwości, że "idealny" architekt do zło wcielone, że Kasia może ponieść najbardziej bolesną karę nie tylko za to, że zdradziła Mariusza z Sowińskim, ale przede wszystkim za to, że go oszukała, podmieniła testu DNA na ojcostwo, by Sanocki uwierzył, że jest ojcem Zosi. A to przecież córka Jakuba! 

- Wiele potrafię wybaczyć, ale jednego nie... Kłamstwa... - pijany Mariusz w 1948 odcinku "M jak miłość" rzuci się na Kasię, ściśnie ją za policzek i zacznie jej grozić. Zarzuci żonie, że już go nie kocha...

Czy Kasia w 1948 odcinku "M jak miłość" odkryje tajemnicę Mariusza o zabójstwie Sowińskiego?

Co prawda w 1948 odcinku "M jak miłość" Kasia wciąż nie będzie wiedziała, że Mariusz zabił Sowińskiego, ale z każdym dniem coraz bardziej będzie się bała agresywnego męża. Mariusz będzie pił coraz więcej. Kolejnego wieczoru wróci do domu kompletnie zalany. Padnie na łóżko w sypialni tuż po tym, jak wyładuje swoją złość na Kasi. 

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Kiedy 1948 odcinek "M jak miłość" w TVP2? 

Odcinek 1948 "M jak miłość" będzie emitowany we wtorek, 13 października 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2. 

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