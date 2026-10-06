M jak miłość, odcinek 1948: Kasia domyśli się, że Mariusz zabił Sowińskiego? Pijany morderca wpadnie w szał i zarzuci żonie kłamstwo - ZDJĘCIA

Mariusz urządzi Kasi piekło w 1948 odcinku "M jak miłość". Zabił Sowińskiego i wyładuje się na niej!

Zabójstwo Sowińskiego to nie wszystko, do czego jest zdolny Mariusz, który w 1948 odcinku "M jak miłość" zmieni się w prawdziwego potwora! Zgotuje piekło Kasi, która jedynej przyjaciółce Anecie (Ilona Janyst) po raz kolejny powie, że boi się męża. Dotrze do niej, że zdradziła i porzuciła cudownego męża Jakuba dla mężczyzny, przy którym ona i jej córka Zosia nie mogą być bezpiecznie.

Napięcie w związku Kasi i Mariusza w 1948 odcinku "M jak miłość" sięgnie zenitu, kiedy tylka tygodniu po zamordowaniu Sowińskiego zabójca stanie się coraz bardziej nieobliczalny, rozdrażniony, a wyrzuty sumienia po dokonaniu zbrodniu będzie chciał zagłuszyć alkoholem! To będzie niebezpieczna mieszanka dla kogoś tak niezrównoważonego psychicznie jak Mariusz! A do tego Kasia wyprowadzi go z równowagi sugestią, że powinien brać leki na uspokojenie.

W 1948 odcinku "M jak miłość" nie będzie już żadnych wątpliwości, że "idealny" architekt do zło wcielone, że Kasia może ponieść najbardziej bolesną karę nie tylko za to, że zdradziła Mariusza z Sowińskim, ale przede wszystkim za to, że go oszukała, podmieniła testu DNA na ojcostwo, by Sanocki uwierzył, że jest ojcem Zosi. A to przecież córka Jakuba!

- Wiele potrafię wybaczyć, ale jednego nie... Kłamstwa... - pijany Mariusz w 1948 odcinku "M jak miłość" rzuci się na Kasię, ściśnie ją za policzek i zacznie jej grozić. Zarzuci żonie, że już go nie kocha...

Czy Kasia w 1948 odcinku "M jak miłość" odkryje tajemnicę Mariusza o zabójstwie Sowińskiego?

Co prawda w 1948 odcinku "M jak miłość" Kasia wciąż nie będzie wiedziała, że Mariusz zabił Sowińskiego, ale z każdym dniem coraz bardziej będzie się bała agresywnego męża. Mariusz będzie pił coraz więcej. Kolejnego wieczoru wróci do domu kompletnie zalany. Padnie na łóżko w sypialni tuż po tym, jak wyładuje swoją złość na Kasi.

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Kiedy 1948 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1948 "M jak miłość" będzie emitowany we wtorek, 13 października 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

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