M jak miłość, odcinek 1948: Mariusz nie poradzi sobie z poczuciem winy po zabiciu Sowińskiego! Będzie brał leki? - ZDJĘCIA

Mariusz nie poradzi sobie ze śmiercią Sowińskiego! W 1948 odcinku "M jak miłość" nie zapanuje nad sobą

W 1948 odcinku "M jak miłość" zacznie być wyraźnie widać, że zabójstwo Sowińskiego pozostawi w Mariuszu znacznie większy ślad, niż sam chciałby przyznać. Sanocki wcześniej rzuci się na rywala w szale i nie pozwoli mu nawet spokojnie wyjaśnić całej sytuacji związanej z Kasią. Po tragedii spróbuje jednak wrócić do żony i zachowywać się normalnie. Będzie wiedział, że każde nieostrożne słowo czy gwałtowna reakcja mogą wzbudzić podejrzenia.

Tyle że w 1948 odcinku "M jak miłość" coraz trudniej będzie mu udawać. Mariusz stanie się nerwowy, wybuchowy i wyraźnie rozdrażniony. Jego zachowanie zacznie robić się wręcz agresywne. Kasia nie będzie jeszcze znała prawdziwego powodu tej przemiany. Nie będzie miała pojęcia, że człowiek, z którym mieszka pod jednym dachem, zabił Sowińskiego, a teraz musi dodatkowo żyć ze świadomością, że policja rozpoczęła śledztwo w sprawie jego zaginięcia...

Kasia w 1948 odcinku "M jak miłość" zaproponuje Mariuszowi coś na uspokojenie. Tylko bardziej go tym zdenerwuje

W 1948 odcinku "M jak miłość" Kasia szybko zauważy, że z jej mężem dzieje się coś niedobrego. Sanocki będzie reagował znacznie gwałtowniej niż zwykle, a nawet zwyczajne rozmowy zaczną przeradzać się w kolejne spięcia. Lekarka spróbuje podejść do problemu praktycznie.

Widząc, jak bardzo Mariusz jest napięty i rozdrażniony, w 1948 odcinku "M jak miłość" zasugeruje mu, żeby zaczął przyjmować preparaty na uspokojenie. Z jej perspektywy będzie to niewinna próba pomocy. Kasia może uznać, że mąż jest przemęczony albo zestresowany i potrzebuje czegoś, co pozwoli mu wyciszyć emocje. Sugestia Kasi wcale go jednak nie uspokoi. Wręcz przeciwnie. Sanocki zareaguje na nią wyjątkowo nerwowo. Każde zainteresowanie jego zachowaniem będzie dla niego niewygodne, bo może oznaczać, że żona zaczęła zauważać zmianę, której on za wszelką cenę chce nie pokazywać.

Kiedy 1948 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1948 "M jak miłość" będzie emitowany we wtorek, 13 października 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.