M jak miłość, odcinek 1948: Poszukiwania zabitego Sowińskiego nie skończą się tak szybko. Siostra powie Olkowi, że Aleksander nie żyje!

Wyrzuty sumienia Mariusza po zabójstwie Sowińskiego w 1948 odcinku "M jak miłość"

Zabójstwo Sowińskiego w 1948 odcinku "M jak miłość" wciąż pozostanie tajemnicą Mariusza, który pozbył się ciała i dowodów na to, że był w domu dyrektorka kliniki tamtej nocy, kiedy Aleksander zginął. To mąż Kasi go zabił, bo zobaczył ich razem w parku i domyślił się, że mieli romans. Okazuje się jednak, że morderca nie tak szybko zapomni o zbrodni. Żeby zagłuszyć wyrzuty sumienia zacznie pić i stanie się coraz bardziej agresywny wobec Kasi.

Policja nie znajdzie ciała Sowińskiego w 1948 odcinku "M jak miłość"

Policyjne śledztwo w sprawie zaginięcia Sowińskiego w 1948 odcinku "M jak miłość" nie będzie niczego wykluczało. Nawet zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Ale dopóki nie znajdzie się ciało Sowińskiego, nie będzie żadnej pewności, że on nie żyje.

Nieoczekiwanie w 1948 odcinku "M jak miłość" do Olka zadzwoni policjant, wypytując go o okoliczności ostatniego spotkania z Sowińskim, bójki przed kliniką. Bo przecież dyrektor zniknął kilka godzin później. A Olek nadal nie będzie pamiętał, co robił w nocy, kiedy upił się w barze i urwał mu się film. Wrócił do domu taksówką, lecz nie wiedział, co robił po wyjściu z baru.

Siostra Sowińskiego w 1948 odcinku "M jak miłość" zacznie podejrzewać zabójstwo

Z kolei oddziałowa pielęgniarek, Tereska (Karolina Lutczyn) w 1948 odcinku "M jak miłość" zawiadomi Anetę (Ilona Janyst), że po tajemniczym zniknięciu Sowińskiego policja przesłuchuje kolejnych pracowników kliniki, szukając jakiegokolwiek tropu, gdzie jest Aleksander i kto ostatni widział go żywego.

Do gabinetu Olka w 1948 odcinku "M jak miłość" zajrzy Ewa Sowińska, która od wielu dni nie będzie miała żadnych wiadomości od brata. Niepełnosprawna kobieta, dawna pacjentka Chodakowskiego, teraz będzie zdana tylko na siebie, więc Olek postanowi działać, żeby znaleźć Sowińskiego. Szczególnie, że Sowińska powie Olkowi wprost, że boi się, że jej młodszy brat nie żyje, że ktoś go zabił. Dlatego poprosi Marcina (Mikołaj Roznerski), by niezależenie od policyjnych poszukiwań zaczął śledztwo na własną rekę.

Kiedy 1948 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1948 "M jak miłość" będzie emitowany we wtorek, 13 października 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

M jak miłość ZWIASTUN. Marysia dowie się o zdradzie Artura? Mariusz pobije Kasię!

27