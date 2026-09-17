Na Wspólnej, odcinek 4280: Ewelina aresztowana po ataku Kalskiego! Pójdzie siedzieć za sadystę Grega? - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4280 - poniedziałek, 21.09.2026, o godz. 20.15 w TVN

W 4280 odcinku "Na Wspólnej" Weronika (Renata Dancewicz) zacznie panicznie bać się o Ewelinę, która po swojej ucieczce od sadysty wróci z nim z powrotem do domu. Wszystko przez to, że Gregowi uda się znów zmanipulować Nalepę (Przemysław Sadowski), że jego żona, zmagająca się z depresją, jest pod działaniem silnych leków. Tym bardziej, że Lew nie będzie w stanie uwierzyć Roztockiej, że Kalski mógłby podnieść rękę na żonę.

Ale prawniczka w 4280 odcinku "Na Wspólnej" będzie wiedzieć i widzieć swoje. A jej strach sięgnie już zenitu, gdy Ewelina znów nie odbierze od niej połączenia, a Greg nie zjawi się na dyżurze w pracy. Wówczas Weronika będzie już pewna, że mąż coś jej zrobił i niestety wcale się nie pomyli.

Greg spróbuje zabić Ewelinę, ale to ją zatrzyma policja w 4280 odcinku "Na Wspólnej"!

Tym bardziej, gdy w 4280 odcinku "Na Wspólnej" Ewelina w końcu sama do niej zadzwoni, a Weronika usłyszy w tle dziwne dźwięki. Wtedy bez wahania wsiądzie w samochód i przyjedzie przed dom Kalskich, gdzie zobaczy, jak ratownicy niosą na noszach zakrwawionego Grega, a jego żonę w kajdankach wyprowadzają policjanci. Co zatem tam się stanie?

W 4280 odcinku "Na Wspólnej" Greg wejdzie do łazienki, w momencie, gdy Ewelina będzie brać kąpiel. Kalski brutalnie zaatakuje żonę, pobije ją, zacznie dusić aż w końcu spróbuje ją utopić. Ale na szczęście mu się to nie uda, bo w ostatniej chwili życie matki uratuje Jagoda, która wbiegnie na górę z nożem w ręku. Tym samym, którym zostanie dźgnięty Greg.

Maltretowana Kalska skończy w więzieniu w 4280 odcinku "Na Wspólnej"?

W 4280 odcinku "Na Wspólnej" to Jagoda odepchnie ojca, ale póki co nie wiadomo, czy to ona zada mu cios nożem, czy zrobi to Ewelina. Jednak podejrzenie padnie na nią, dlatego to ją policjanci zwiną z domu Kalskich na oczach Weroniki. Szczególnie, że gdyby nawet zrobiła to jej córka, to przecież matka by jej nie wydała.

W 4280 odcinku "Na Wspólnej" Kalska zostanie zatrzymana i aresztowana. Mimo tego, iż to ona będzie ofiarą całej tej sytuacji, a nie Greg, który będzie znęcał się nad nią psychicznie i fizycznie. Ale teraz to o jego życie będą walczyć lekarze, a jego żona pójdzie siedzieć. Oczywiście, Weronika podejmie się obrony Eweliny, gdyż doskonale będzie wiedziała, co robił jej mąż. Tym bardziej, że Kalska w końcu otwarcie to przyzna. Jednak to nie zmieni sytuacji. Zwłaszcza, że nie będzie chciała ona w całą sprawę angażować Jagody, której zeznania bardzo by jej pomogły...

18

Na Wspólnej. Wzruszające pożegnanie Marii Zięby po nagłej śmierci w samolocie