Na Wspólnej, odcinek 4279: Weronika pomoże skatowanej Ewelinie uciec od Grega! Zobaczy, co zrobił jej tyran - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4279 - czwartek, 17.09.2026, o godz. 20.15 w TVN

W 4279 odcinku "Na Wspólnej" Weronika znów nie będzie mogła dodzwonić się do Eweliny, przez co zacznie się o nią poważnie martwić. Tym bardziej, że dzień wcześniej będą rozmawiały o jej powrocie do pracy i uwolnieniu się finansowym od Grega, a teraz nagle kontakt się urwie. Wówczas Roztocka zacznie mieć złe przeczucia i postanowi pojechać do domu, aby to sprawdzić. Szczególnie, że już wcześniej zacznie mieć podejrzenia co do Grega.

I niestety w 4279 odcinku "Na Wspólnej" kolejny raz się co do niego nie pomyli, gdy zastanie w ich domu dotkliwie pobitą Ewelinę, pogrążaną w rozpaczy. A co gorsza, nie będzie to pierwszy raz, bo przecież już wcześniej Weronika zobaczy Kalską w kołnierzu ortopedycznym, w którym skończy po pobiciu przez Grega. Już wtedy przyjaciółka zacznie jej się żalić na męża, ale ostatecznie do niego wróci. A gdy sytuacja się powtórzy, to prawniczka już jej na to nie pozwoli! Szczególnie, że zrozpaczona kobieta sama padnie jej w objęcia!

Weronika zabierze pobitą Ewelinę do siebie w 4279 odcinku "Na Wspólnej"!

W 4279 odcinku "Na Wspólnej" Roztocka postanowi zabrać pobitą Kalską do siebie. Weronika nie zgodzi się na dalsze krzywdzenie, a co gorsza bicie Eweliny i sama zdecyduje się uwolnić ją od tyrana. Prawniczka pomoże jego żonie spakować najpotrzebniejsze rzeczy, a następnie zawiezie ją do swojego domu, o czym poinformuje wa (Przemysław Sadowski).

Ale oczywiście w 4279 odcinku "Na Wspólnej" Nalepa aż nie będzie mógł w to uwierzyć, że Kalski mógłby skrzywdzić swoją żonę. Tym bardziej, że przecież w pracy będzie zupełnie innym człowiekiem niż za zamkniętymi drzwiami, gdzie będzie zamieniał się w sadystę, znęcającym się nad własną żoną. A Lew będzie pod tak silnym jego wpływem, że nawet mu to nie przejdzie przez myśl. Zwłaszcza, że wciąż będzie wierzył w kit o depresji Kalskiej.

Sadysta Greg wróci po żonę w 4279 odcinku "Na Wspólnej"!

Czy aż do tego stopnia, że w 4279 odcinku "Na Wspólnej" to właśnie on z powrotem wyda żonę tyranowi, gdy on zjawi się po nią w domu Weroniki? Tym bardziej, że znów zacznie wmawiać, że Ewelina jest pod działaniem silnych leków, co wcale nie będzie prawdą. Ale Kalski zadba o to, aby tak to wyglądało, żeby odzyskać ją z powrotem.

I niestety w 4279 odcinku "Na Wspólnej" mu się to uda, bo skatowana Ewelina wróci z nim z powrotem do domu jak z horroru. Ale Greg nie będzie marnować czasu i zacznie się nad nią znęcać już w samochodzie. A to niestety będzie dopiero początek kolejnego koszmaru Kalskiej...

25

Na Wspólnej. Wzruszające pożegnanie Marii Zięby po nagłej śmierci w samolocie