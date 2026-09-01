Na Wspólnej, odcinek 4278: Wściekły Greg wyżyje się na Ewelinie! Wpadnie w szał, gdy zechce się od niego uwolnić - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4278 - środa, 16.09.2026, o godz. 20.15 w TVN

W 4278 odcinku "Na Wspólnej" Greg nie przestanie wypominać Ewelinie jej stłuczki i jego pieniędzy, wydanych na naprawdę jego samochodu. Tym bardziej, że Kalska nie będzie mieć swoich oszczędności, bo jej mąż nie zgodził się na jej powrót do pracy. Mimo tego, że ich córka Jagoda nie będzie już małą dziewczynką, bo będzie mieć już 16 lat, w związku z czym matka już nie będzie musiała się nią zajmować.

Ale to wcale nie z tego względu Greg nie będzie chciał, aby Ewelina wróciła do zawodu anglistki. Tylko przez to, że wtedy nie mógłby się nad nią znęcać psychicznie i fizycznie, bo wówczas żona stałaby się od niego niezależna finansowo i nie musiała tego wszystkiego znosić. A przecież jemu tylko o to będzie chodziło, stąd będzie wyżywał się na niej za każdy dodatkowy wydatek. Jednak w 4278 odcinku "Na Wspólnej" posunie się jeszcze dalej...

Zachęcona Ewelina postanowi wrócić do pracy w 4278 odcinku "Na Wspólnej"!

W 4278 odcinku "Na Wspólnej" Jagoda stanie się świadkiem tego, jak jej ojciec znów wypomina matce zniszczenie samochodu. Córka nie będzie mogła spokojnie się temu przyglądać. Tym bardziej, że już wcześniej z tego powodu zobaczy pobitą Ewelinę w kołnierzu ortopedycznym, której Greg nawet nie wpuści do domu, gdy dowie się, co zrobiła. A mimo tego Kalski nie przestanie i znów będzie się nad nią znęcał.

W tej sytuacji w 4278 odcinku "Na Wspólnej" córka zacznie namawiać matkę, aby jednak wróciła do pracy i miała swoje pieniądze, dzięki czemu mogłaby uniknąć takich sytuacji ze strony Grega. Ewelina posłucha rad Jagody i w tym celu spotka się nawet z życzliwą jej Weroniką, aby ta wsparła ją w poszukiwaniach pracy. Ale wtedy o wszystkim dowie się Kalski...

Greg wpadnie w furię na wymysł żony w 4278 odcinku "Na Wspólnej"!

W 4278 odcinku "Na Wspólnej" Greg wpadnie w szał na sam pomysł, że Ewelina mogłaby wrócić do pracy. A co gorsza, że już za jego plecami zaczęła sobie to ogarniać. Oczywiście, sadysta tak tego nie zostawi i kolejny raz posunie się do przemocy. Ale już nie tylko słownej, ale i tej fizycznej.

W 4278 odcinku "Na Wspólnej" wściekły Kalski zacznie rzucać przedmiotami po domu, a następnie podejdzie do przerażonej żony, która będzie siedzieć przy blacie w kuchni i znów podniesie na nią rękę. Greg tak ją skatuje, że Ewelina nie będzie w stanie odebrać nawet telefonu od Weroniki, w związku z czym zmartwiona Roztocka przyjedzie do niej, gdzie zastanie ją zmasakrowaną...

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