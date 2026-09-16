W poprzednim odcinku Weronika ustaliła z Lwem, że córka Kalskich zamieszka z nimi. Jagoda tęskniła za matką, więc Roztocka zorganizowała im krótkie widzenie w areszcie. Ewelina poprosiła, by nie wciągać jej w całą sprawę. Gdy Weronika zasugerowała, że zeznania dziewczynki mogłyby pomóc, Kalska stanowczo zabroniła przesłuchiwania córki. Marta, wspierana przez męża, wróciła do pracy. Przywitał ją Tomek Gęba, ale całą uwagę przyciągnął nowy gwiazdor, Fabian Krawiec. Baliszewski zdecydował, że to właśnie z nim Marta poprowadzi poranny program, co rozwścieczyło Gębowskiego. Teresa zaliczyła kompromitującą wpadkę na lekcji, gdy uczennice dostały w klasówkach fragmenty jej erotycznej powieści. Później Bednarczuk udzielała Januszowi korepetycji w szkole. Nagle do klasy wszedł jej mąż, zły z powodu kolejnego odwołanego spotkania. Co wydarzy się dalej?

Postacie z bajek, które były wzorowane na prawdziwych osobach | To Się Kręci

„Na Wspólnej” odcinek 4283 - streszczenie

Po tygodniu w ośrodku odwykowym Julka zadzwoni do ojca i będzie błagać, by ją stamtąd zabrał. Nowak przyjedzie do córki i wysłucha jej żalów. Terapeuta wyjaśni mu, że takie zachowanie to objaw głodu narkotykowego. Tylko pozostanie na terapii daje Julce szansę na wyjście z nałogu. Igor pozna też Wiolę, która walczy o uzależnioną córkę. Nagle na telefon Julki zadzwoni diler i oznajmi, że wrócił oraz ma towar. Nowak będzie chciał dopaść Szarego. Marta pokłóci się w pracy z Fabianem, który forsuje programy bazujące na skrajnych emocjach. Później mężczyzna zacznie dotykać jej bez zgody. Mikołaj zajmie się małym Tymkiem i nie będzie wiedział, że Stefanek planuje wrzucać do sieci filmiki z braciszkiem. Teresa wpadnie w szkole w panikę po kompromitującej wpadce. Wszyscy dowiedzą się, że pisze erotyki, co wyraźnie podnieci Rafała. Halina zobaczy przed szkołą Janusza w towarzystwie Bednarczuk i przeżyje szok.

„Na Wspólnej” odcinek 4283 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

4283. odcinek „Na Wspólnej” TVN wyemituje w czwartek, 24 września 2026 roku. Początek emisji zaplanowano na godzinę 20:15. Informacje o powtórkach i dostępności w serwisach warto sprawdzić w aktualnym programie stacji.

„Na Wspólnej” - opis serialu i obsada

„Na Wspólnej” to polski serial obyczajowy opowiadający o mieszkańcach warszawskiej ulicy Wspólnej. Bohaterowie zmagają się z problemami rodzinnymi, trudnościami w pracy, chorobami, zdradami i sprawami, które wracają po latach. Losy kilku powiązanych rodzin łączą codzienne kłopoty z wydarzeniami, które wystawiają ich relacje na próbę. W serialu występują m.in.:

Mieczysław Hryniewicz jako Włodzimierz Zięba

Anna Guzik jako Żaneta Zięba-Szulc

Sylwia Gliwa jako Monika Cieślik

Waldemar Błaszczyk jako Damian Cieślik

Grażyna Wolszczak jako Barbara Brzozowska

Łukasz Konopka jako Krzysztof Smolny

Robert Kudelski jako Michał Brzozowski

Kazimierz Mazur jako Kamil Hoffer

Joanna Jabłczyńska jako Marta Leśniewska

Ewa Gawryluk jako Ewa Ostrowska

Jakub Wesołowski jako Igor Nowak

Lucyna Malec jako Danuta Zimińska

Grzegorz Gzyl jako Marek Zimiński

Renata Dancewicz jako Weronika Roztocka

Wojciech Brzeziński jako Bogdan Berg