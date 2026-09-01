Na Wspólnej, odcinek 4279: Tak Greg zmanipuluje Nalepę po ucieczce Eweliny! Uwierzy sadyście i wyda mu żonę - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4279 - czwartek, 17.09.2026, o godz. 20.15 w TVN

W 4279 odcinku "Na Wspólnej" sadysta Greg nie pozwoli Ewelinie odejść i zjawi się u Weroniki, dokąd ucieknie jego żona. Zdradzamy, że Roztocka sama zabierze do siebie Kalską, gdy po raz kolejny zobaczy ją pobitą przez męża i całą we łzach. Prawniczka natychmiast postanowi zakończyć jej koszmar i uwolnić ja od tyrana, ale to nie będzie możliwe! Czemu?

Wszystko przez Lwa, który w 4279 odcinku "Na Wspólnej" oczywiście nie będzie w stanie uwierzyć, że jego wspaniały przyjaciel mógł podnieść rękę na własną żonę. Tym bardziej, że Greg będzie bardzo dobrze się maskował i w pracy będzie zupełnie innym człowiekiem, przez co Nalepie nawet przez myśl nie przejdzie, że mógłby być damskim bokserem. Choć w przypadku ich katowanej pacjentki Zoi nieco będzie się zdradzał, to jednak kardiochirurg nie połączy faktów.

Greg wciśnie Nalepie kolejną bajkę o swojej żonie w 4279 odcinku "Na Wspólnej"!

Szczególnie, że w 4279 odcinku "Na Wspólnej" Nalepa wciąż będzie pod silnym wpływem Kalskiego i będzie ślepo wierzył w jego opowieść o depresji żony. Zwłaszcza, że przecież Greg będzie udawał przy nim ofiarę całej tej sytuacji, mimo, iż wcale nią nie będzie. Tylko jego żona, nad którą nie będzie miał zamiaru przestać się znęcać. Tym bardziej, że jej ucieczka będzie dla niego kolejnym powodem, aby się na niej wyżyć i nie przepuści takiej okazji.

Do tego stopnia, że już w 4279 odcinku "Na Wspólnej" przyjedzie po żonę do domu Weroniki i zacznie wciskać Nalepie kolejny kit o tym, że Ewelina nie działa racjonalnie, bo jest pod wpływem silnych leków. Najpewniej Lew oczywiście mu w to uwierzy, dzięki czemu Greg będzie mógł z powrotem zabrać ze sobą żonę, a co gorsza dalej się nad nią znęcać.

Kalski odzyska żonę i znów będzie się nad nią znęcał w 4279 odcinku "Na Wspólnej"!

W 4279 odcinku "Na Wspólnej" Greg nie będzie marnował czasu i zacznie to już robić w samochodzie. A w domu wcale nie będzie lepiej, bo oczywiście Ewelinie nie ujdzie to na sucho. Kalski znów zacznie znęcać się nad żoną psychicznie i fizycznie aż w końcu posunie się do ostateczności i spróbuje ją nawet zabić!

Zdradzamy, że w 4281 odcinku "Na Wspólnej" Kalski zaatakuje żonę w trakcie kąpieli w wannie! Greg zacznie dusić Ewelinę, a następnie spróbuje ją utopić. Ale na szczęście w ostatniej chwili powstrzyma go przed tym ich córka Jagoda (Laura Zawadka). Jednak to wcale nie zakończy koszmaru ich rodziny. A wręcz przeciwnie. I dopiero wtedy do Lwa wszystko dojdzie. Aczkolwiek wtedy będzie już za późno!

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