M jak miłość, odcinek 1946: Beznadziejna zabawa skłóconych Rogowskich na ślubie Natalki. Marysia zacznie wspominać swój ślub ze zdradzieckim mężem - ZDJĘCIA

Marysia z trudem przełknie wspólną zabawę z Arturem w 1946 odcinku "M jak miłość"

Na weselu Natalki i Adama (Patryk Szwichtenberg) Marysia nie będzie mogła po prostu usiąść z boku i pokazać wszystkim, że z jej małżeństwem dzieje się coś złego. Dla rodziny byłoby to zbyt podejrzane, zwłaszcza że nikt nie zna prawdy o zdradzie Artura. Może oprócz przyjaciółki Judyty (Paulina Chruściel), która pomoże Marysi jak umie. Rogowska spróbuje więc zachowywać się tak, jak zawsze. Artur będzie wykonywał drobne gesty w stronę żony. Spróbuje nawet złapać ją za rękę, ale Marysia wyraźnie się odsunie. Będzie trzymała dystans, choć na zewnątrz postara się nie zdradzić, jak bardzo jest rozbita. Szczególnie trudny okaże się moment, gdy przyjdzie czas na taniec.

Taniec z mężem przypomni Marysi szczęśliwe chwile

Marysia zatańczy z Arturem, bo odmowa mogłaby od razu wzbudzić podejrzenia. W tym momencie zamiast cieszyć się weselem, zacznie wracać myślami do własnego małżeństwa. Bliskość zdradzieckiego męża przywoła wspomnienia chwil, w których byli naprawdę szczęśliwi. Rogowska będzie tańczyć z Arturem, ale myślami znajdzie się zupełnie gdzie indziej. Każdy jego gest przypomni jej, jak wyglądało ich życie, zanim dowiedziała się o romansie z Joanną (Dominika Sakowicz). Pojawią się retrospekcje ze słonecznych, pełnych uśmiechu dni, kiedy szczęśliwi Rogowscy cieszyli się życiem.

Obrączki Natalki i Adama przypomną jej własny ślub, trudno będzie na to patrzeć

Jeszcze przed startem wesela, kiedy Marysia będzie pomagała Natalce uszykować się do ślubu, kobietę poruszy widok obrączek Natalki i Adama. Kiedy spojrzy na przedmiot, przypomni sobie własny ślub z Arturem i czas, gdy wierzyła, że ich małżeństwo będzie trwało przez całe życie. Zresztą tak samo trudno będzie słuchać świergotania Natalki o tym, że niby ma Rogowskich za wzór małżeństwa. Marysia nawet tego nie skomentuje.

Rogowska będzie musiała przeżywać te wspomnienia w samotności. Nikt z rodziny nie zorientuje się, że kobieta, która podczas wesela uśmiecha się i tańczy z mężem, właśnie przeżywa jeden z najtrudniejszych momentów swojego życia. Tylko Judyta będzie wiedziała, co naprawdę dzieje się z Marysią. Również Barbara (Teresa Lipowska) przyuważy dziwną niechęć córki do Artura, ale nie będzie znała prawdziwego powodu odsunięcia się. Dla wszystkich pozostałych Rogowscy nadal będą wyglądać jak małżeństwo świętujące razem rodzinne szczęście. Nic bardziej mylnego.