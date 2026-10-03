Barwy szczęścia, odcinek 3423: Koniec Gabrysi i Szczepana? Szwindel z deweloperką będzie dla niej przesadą - ZDJĘCIA

Gabrysia będzie miała żal do Szczepana w 3423 odcinku "Barw szczęścia"

Sytuacja wokół planów przebudowy Zacisznej mocno się skomplikuje. Mieszkańcy osiedla od początku sprzeciwiali się kontrowersyjnym planom dewelopera, a na czele protestujących stanął Hubert (Marek Molak). Gabrysia dała się jednak przekonać Szczepanowi i poparła projekt. Teraz, gdy na jaw zaczną wychodzić kolejne problemy związane z inwestycją Wilka, kobieta zacznie zupełnie inaczej patrzeć na decyzję, którą podjęła. W 3423 odcinku "Barw szczęścia" między Gabrysią a Szczepanem dojdzie do poważnego kryzysu. Kobieta będzie miała do partnera pretensje o to, że namówił ją do poparcia planów, które budzą tak duże kontrowersje.

Urząd Miasta zablokuje plany Wilka, ale to nie wszystko

Mieszkańcy Zacisznej będą mogli jednak odetchnąć z ulgą, a przynajmniej na chwilę. Urząd Miasta ostatecznie odrzuci projekt dewelopera. Oznacza to, że kontrowersyjna przebudowa osiedla nie dojdzie do skutku w planowanej formie. Dla Huberta i pozostałych mieszkańców będzie to ważna wiadomość. Dla Gabrysi może być natomiast kolejnym powodem do wyrzutów sumienia. Kobieta będzie musiała zmierzyć się z konsekwencjami tego, że wcześniej stanęła po stronie pomysłu Wilka.

Problemy z inwestycją Wilka nie zakończą się jednak wraz z decyzją Urzędu Miasta. W kolejnych odcinkach sprawa dewelopera jeszcze bardziej się skomplikuje. W 3427 odcinku "Barw szczęścia" Agata (Natalia Zambrzycka), która będzie przebywać w Tajlandii, dowie się od Ignacego (Olaf Staszkiewicz), że prace na terenie osiedla, gdzie kupili mieszkanie, zostały nagle przerwane. Powodem będzie prokuratorskie śledztwo wymierzone w Wilka. Deweloper po wpłaceniu kaucji wyjdzie jednak na wolność i natychmiast wróci do swoich interesów. Tym razem wspólnie ze Szczepanem zacznie szukać sposobu na ratowanie budżetu inwestycji.

Kolejny szwindel Szczepana i Wilka? Maciej pójdzie o krok dalej

Ich pomysł będzie wyjątkowo ryzykowny. Mężczyźni zdecydują się na wykorzystanie znacznie gorszych materiałów budowlanych, by ograniczyć koszty. Dla Gabrysi może to być kolejny dowód na to, że jej zaufanie do Szczepana zostało mocno nadszarpnięte. Kryzys w związku Gabrysi i Szczepana rozpocznie się więc od decyzji dotyczącej Zacisznej, ale kolejne wydarzenia wokół inwestycji na pewno nie pomogą.

Kiedy 3423 odcinek "Barw szczęścia" w TVP2?

Odcinek 3423 "Barw szczęścia" będzie miał premierę ww wtorek, 20 października 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.