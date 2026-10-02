Barwy szczęścia, odcinek 3423: Zwycięstwo Huberta nad Wilkiem i Lucyną! Odrzucą wniosek deweloperowi

Hubert już wie, kim naprawdę jest Lucyna. Dogada się z seniorką?

Chociaż tajemnice były ciągnięte naprawdę długo, Hubert już wie, że Lucyna, która wcześniej zbliżyła się do rodziny, jest matką Wilka. Odkrył również, że seniorka kłamała na temat swojego majątku i willi, w której mieszka. Przyparł ją do muru i zażądał wyjaśnień. Lucyna próbowała uciec z domu Pyrków, ale wtedy Asia (Anna Gzyra) zdemaskowała ją przed rodziną, ujawniając, że kobieta to mama Wilka. Hubert szybko zdał sobie sprawę, że samo pozbycie się seniorki z domu niczego nie rozwiązuje. Lucyna pozostaje współwłaścicielką nieruchomości.

Urząd Miasta odrzuci projekt Wilka, a Hubert zwycięży. To jednak nie koniec

W 3423 odcinku "Barw szczęścia" sytuacja wokół Zacisznej wreszcie zacznie zmierzać po myśli mieszkańców. Kontrowersyjny plan przebudowy osiedla przygotowany przez Wilka nie zostanie zaakceptowany. Decyzja Urzędu Miasta będzie oznaczała, że deweloper nie zrealizuje swoich planów, a mieszkańcy unikną zmian, przeciwko którym protestowali. Na tym nie skończą się jednak konsekwencje całej afery. Skandal wokół inwestycji mocno odbije się m.in. na relacji Gabrysi (Marta Juras) i Szczepana (Robert Gulaczyk). Kobieta będzie miała do partnera ogromny żal, ponieważ to właśnie on namówił ją do poparcia planów Wilka. Konflikt wokół Zacisznej zacznie więc dzielić nie tylko sąsiadów, ale również parę.

Lucyna zażąda od Huberta miliona złotych

Hubert będzie chciał wykorzystać sytuację i zrobić kolejny krok w kierunku zabezpieczenia rodzinnego domu. Spróbuje porozumieć się z Lucyną i odkupić od niej udziały w nieruchomości na Zacisznej. Seniorka nie zamierza jednak ułatwiać mu sprawy. Lucyna postawi warunek, który dla Pyrków okaże się niemal nie do spełnienia. Za swoje udziały zażąda aż miliona złotych. Hubert stanie więc przed kolejnym problemem. Choć uda mu się doprowadzić do odrzucenia projektu Wilka, nadal nie będzie miał pełnej kontroli nad rodzinną nieruchomością. Lucyna pokaże, że nie zamierza rezygnować ze swoich praw i łatwo nie odpuści Pyrkom.

Kiedy 3423 odcinek "Barw szczęścia" w TVP2?

Odcinek 3410 "Barw szczęścia" będzie miał premierę ww wtorek, 20 października 2026 r., o godz. 20.05 w TVP2.