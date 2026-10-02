Barwy szczęścia, odcinek 3412: Pyrkowie nie pozbędą się nowego lokatora! Narkoman Adam ujawni, jak Lucyna zgarnęła go z ulicy - ZDJĘCIA

Narkoman Adam zostanie w domu Pyrków zamiast Lucyny w 3412 odcinku "Barw szczęścia"

Horror Pyrków ziści się w 3412 odcinku "Barw szczęścia", bo póki co w żaden sposób nie będą mogli się pozbyć z własnego domu narkomana Adama. To właśnie jego perfidna Lucyna Zwierzchowska przyprowadziła na Zaciszną, żeby zajął jej pokój. Matka Wilka postanowiła bowiem opuścić dom, w którym udziały kupiła. Ale na pożegnanie zostawiła im po sobie niechcianego lokatora. Hubert i Asia (Anna Gzyra) nie mogli nic zrobić, by ją powstrzymać.

W 3412 odcinku "Barw szczęścia" Hubert zda sobie sprawę, że nowy domownik jest poważnie uzależniony, a to oznacza, że będą z nim same problemy. Po pierwszej nocy Adama w ich domu postawi sprawę jasno, jak powinien się zachowywać, mieszkając razem z nimi.

- Posłuchaj w tym domu obowiązują pewne zasady, chcielibyśmy, żebyś ich przestrzegał! - Pyrka nie wysili się nawet na uprzejmy ton wobec wspólnika Lucyny.

- Rozumiesz, żeby uniknąć konfliktów…

- Przede wszystkim żadnego chlania ani ćpania! Poznałeś Emila, chłopak jest w trudnym wieku, ma na głowie egzamin ósmoklasisty… Nie chcemy dla niego żadnych złych przykładów!

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Dopiero o poranku narkoman Adam w 3412 odcinku "Barw szczęścia" przyzna Hubertowi i Agacie, że poznanie miłej, starszej pani było najlepszym, co go w życiu ostatnio spotkało. Nie będzie miał pojęcia, że dla bezwzględnej Lucyny Zwierzchowskiej i jej syna Wilka jest tylko pionkiem w ich perfidnej grze przeciwko Pyrkom.

- Wzięła mnie prosto z ulicy i dała dach nad głową. Szok... Ale kochani jesteście! Trafiło mi się...

Lucyna i Wilk będą świętować zwycięstwo nad Pyrkami w 3412 odcinku "Barw szczęścia"

W tym czasie w 3412 odcinku "Barw szczęścia" Lucyna zatrzyma się w luksusowym hotelu Bruna Stańskiego (Lesław Żurek), gdzie znów skorzysta z zabiegów w SPA, by jakoś odreagować to, co się ostatnio działo. Zadzwoni do Wilka i przekaże synowi wspaniałe wieści, że udało jej się to, co zaplanowała. Chciwy deweloper będzie triumfował.

- Plan „B” wdrożony... Pan Adam właśnie znalazł życiową przystań...

- Czynisz tyle dobra, mamo... Jak tak dalej pójdzie, to jeszcze zostaniesz świętą!

- Szkoda, że rozszyfrowali naszą grę, ale trudno, braliśmy to pod uwagę.

- Z tym degeneratem będą mieli o wiele ciekawiej niż z tobą…

- O tak, to na pewno! - zapewni syna Lucyna.

Kiedy 3412 odcinek "Barw szczęścia" w TVP2?

Odcinek 3412 "Barw szczęścia" będzie emitowany w poniedziałek, 5 października 2026 r., o godz. 20.05 w TVP2.

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