Barwy szczęścia, odcinek 3415: Tak Wilk i Lucyna będą świętować zwycięstwo. Nie przestaną dręczyć Pyrków i zamienią ich życie w horror - ZDJĘCIA

Problemy Pyrków z narkomanem Adamem w 3415 odcinku "Barw szczęścia"

Czarne chmury w 3415 odcinku "Barw szczęścia" zawisną nad Hubertem i Asią (Anna Gzyra), bo ich nowy lokator - narkoman Adam - okaże się bardzo kłopotliwym gościem. Uzależniony od narkotyków i alkoholu bezdomny chłopak powoli zacznie się rozkręcać i czuć w domu Pyrków jak u siebie. Nie przestrzegając żadnych zasad, narkoman przyniesie pod ich dach "skręty trawki" i jakby tego było mało, postawi się Hubertowi.

Kolejna rozmowa Pyrki z Adamem w 3415 odcinku "Barw szczęścia" skończy się kłótnią właśnie o to, że wspólnik Lucyny zacznie palić jointy w domu!

- Marihuana to też narkotyk, a ja nie chcę w moim domu takich rzeczy, jasne?! I jeśli cokolwiek tu trzymasz, to masz się tego natychmiast pozbyć!

- Zapominasz chyba, że mam swoje prawa! Skoro ta druga właścicielka pozwala mi tu mieszkać, to jestem u siebie!

- Nie, stary! Nie jesteś u siebie! Jesteś u nas! I musisz się dopasować!

- Nic nie muszę!

Triumf Lucyny i Wilka w 3415 odcinku "Barw szczęścia"! Dzięki Adamowi będą nadal dręczyć Pyrków

Dość szybko w 3415 odcinku "Barw szczęścia" okaże się, że Lucyna dzięki Adamowi doskonale wie, co się dzieje w domu Pyrków. Trzyma rękę na pulsie, by ostatecznie ich zniszczyć. W końcu po to kupiła udziały w ich domu, żeby razem ze swoim synem Maciejem Wilkiem zmusić ich do wyprowadzki. Od dawna bezwzględny deweloper na ulicy Zacisznej planuje budowę drogi ekspresowej i dom Pyrków chce zburzyć pod tę inwestycję.

Z pomocą narkomana Adama w 3415 odcinku "Barw szczęścia" Wilk będzie coraz bliżej osiągnięcia swojego celu. Zachwycony tym, że jego matka Lucyna wpadła na pomysł, by jej miejsce pod dachem u Pyrków zajął właśnie taki kłopotliwy gość.

- Mamo, jestem pod wrażeniem twojej kreatywności! Zawsze wiedziałem, że jesteś sprytna, ale umieszczenie im w domu narkomana to genialne posunięcie!

On wystąpi przeciwko Wilkowi w 3415 odcinku "Barw szczęścia". Czy były ukochany Asi go powstrzyma?

Niespodziewanie działania szefa w 3415 odcinku "Barw szczęścia" zacznie jednak krytykować Szczepan, prawnik, który kiedyś pracował w kancelarii Natalii (Maria Dejmek), a prywatnie były ukochany Asi Pyrki. Bez ogródek Szczepan nazwie nawet biznesmena „czyścicielem kamienic”.

- Licz się ze słowami!

- Razem z matką dręczysz tę rodzinę! To jest balansowanie na granicy prawa, bo wasze intencje nie są czyste!

- Masz z tym problem?

- Tak. Przypominam, że jestem prawnikiem!

- Bez prawa do wykonywania zawodu... I nie straciłeś go przez przypadek! Jesteś ostatnią osobą, która może mi prawić kazania na temat moralności i etyki zawodowej! Trzymajmy się swojej roboty! Biznes to moja działka i tu nie ma sentymentów! A jeśli uznam, że chcę zniszczyć Pyrków, to tak zrobię! - Wilk nie cofnie się przed niczym, żeby przejąć dom Pyrków na własność.

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Kiedy 3415 odcinek "Barw szczęścia" w TVP2?

Odcinek 3415 "Barw szczęścia" będzie emitowany w czwartek, 8 października 2026 r., o godz. 20.05 w TVP2.

Zemsta Lucyny na Pyrkach! Wróci z nowym lokatorem