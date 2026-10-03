Barwy szczęścia, odcinek 3424: Broda jest bratem Cezarego! Wyjdzie na jaw, że zmarły mąż Józefiny to ojciec Kajetana - ZDJĘCIA

Małgorzata zobaczy na zdjęciu coś, co ją zaniepokoi

Wszystko zacznie się od pozornie niewinnego przeglądania starych fotografii u Rawiczowej. Małgorzata zwróci uwagę na podobieństwo Bogdana Rawicza do Kajetana. Im dłużej będzie przyglądać się zdjęciom, tym trudniej będzie jej uznać je za przypadek. W 3423 odcinku "Barw szczęścia" Małgorzata wprost zapyta Józefinę, czy Broda jest przyrodnim bratem Cezarego. Pytanie trafi w czuły punkt seniorki, która od lat zna prawdę o pochodzeniu Kajetana.

Józefina nie będzie chciała powiedzieć Brodzie prawdy o ojcu

Małgorzata nie odpuści. W 3424 odcinku "Barw szczęścia" spróbuje przekonać Rawiczową, żeby wyjawiła Brodzie, kim naprawdę był jego ojciec. Józefina pozostanie jednak nieugięta. Seniorka będzie uważała, że milczenie jest najlepszym rozwiązaniem. Nie będzie chciała ujawniać Kajetanowi prawdy o jego pochodzeniu, ponieważ w ten sposób - jak będzie przekonana - chroni Cezarego. Małgorzata znajdzie się więc w trudnej sytuacji. Będzie już wiedziała, że za podobieństwem ze starych fotografii kryje się coś znacznie poważniejszego, ale Józefina nie pozwoli jej łatwo ujawnić rodzinnej tajemnicy.

Broda dowie się, że Bogdan Rawicz był jego ojcem

W 3425 odcinku "Barw szczęścia" prawda w końcu wyjdzie na jaw. Kajetan dowie się, że jego ojcem był Bogdan Rawicz. Wyznanie całkowicie go zaskoczy, ale Broda nie będzie długo przeżywał samego szoku. Kiedy tylko dotrze do niego, że jest synem Rawicza, zacznie myśleć o konsekwencjach. Kajetan podejdzie do sprawy bardzo konkretnie. Natychmiast zacznie planować formalną zmianę nazwiska, a jednocześnie coraz śmielej będzie myślał o części majątku, która - jego zdaniem - powinna mu przypaść. Mało tego, Kajetan oznajmi Natalii (Maria Dejmek), że są rodziną... Gdy w lokalu pojawi się Zwoleńska, Kajetan bez wahania oznajmi jej, że są spokrewnieni. Dla prawniczki będzie to ogromne zaskoczenie. Natalia nie spodziewa się przecież, że historia rodziny Rawiczów skrywa jeszcze jedną tak poważną tajemnicę.

Kajetan tymczasem szybko odnajdzie się w nowej sytuacji. Informacja, że Bogdan Rawicz był jego ojcem, oznacza dla niego nie tylko zmianę rodzinnych relacji, ale również możliwość zdobycia nazwiska i majątku. Tajemnica, którą Józefina przez lata próbowała zachować w sekrecie, w końcu całkowicie zmieni życie Brody i Rawiczów.

Kiedy 3424 odcinek "Barw szczęścia" w TVP2?

Odcinek 3424 "Barw szczęścia" będzie miał premierę w środę, 21 października 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.