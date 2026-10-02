Barwy szczęścia, odcinek 3427: Kępski będzie miał dziecko z Grażyną? Nie wystraszy się deklaracji, że chce być ojcem - ZDJĘCIA

Kępski chce zostać ojcem. Grażyna usłyszy ważną deklarację w 3427 odcinku "Barw szczęścia"

Po nocy spędzonej razem Grażyna będzie szczęśliwa u boku Tomasza, ale nie pozbędzie się jednej obawy. Nadal będzie zastanawiać się, czy Kępski naprawdę zakończył swój poprzedni związek i definitywnie zamknął rozdział związany z Oliwką (Wiktoria Gąsiewska). Przecież parę łączyło nie tylko namiętne uczucie, ale także wspólne interesy. Długo wydawało się, że ten związek jest naprawdę trwały. Oczywiście do czasu...

Tomasz nie będzie unikał poważnych tematów. W 3427 odcinku "Barw szczęścia" zaskoczy Grażynę wyznaniem dotyczącym przyszłości. Kępski przyzna, że chciałby powiększyć rodzinę i bardzo zależy mu na tym, by zostać ojcem.

Tomasz już wcześniej chciał dziecka z Oliwką

Pragnienie ojcostwa nie pojawi się u Tomasza nagle. Kępski już w związku z Oliwką mówił wprost, że chciałby mieć dziecko. Problem w tym, że Oliwka nie była wtedy gotowa na macierzyństwo. Różne oczekiwania dotyczące przyszłości zaczęły coraz mocniej dzielić parę. Tomasz chciał założyć rodzinę, podczas gdy Oliwka nie była chętna na dziecko. Wolała skupić się na planach zawodowych i odłożyć tak ważną decyzję. Ich relacja stopniowo przechodziła przez kolejne kryzysy, a różnica zdań w kwestii macierzyństwa i ojcostwa była jednym z powodów, dla których między nimi zaczęło się źle układać.

Grażyna i Kępski będą mieli dziecko?

Po ich zbliżeniu w 3427 odcinku "Barw szczęścia", Kępski nie tylko nie wycofa się z relacji, ale zacznie otwarcie mówić o swoich marzeniach dotyczących rodziny. Grażyna może więc zacząć zastanawiać się, czy deklaracja Tomasza oznacza coś więcej. Czy Kępski rzeczywiście planuje z nią przyszłość i będzie chciał mieć z nią kolejne dziecko? Na razie w 3427 odcinku "Barw szczęścia" nie padnie potwierdzenie, że Grażyna jest w ciąży. Jedno będzie jednak jasne, Tomasz nie ukrywa już, że bardzo chce zostać ojcem.