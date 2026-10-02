La Promesa – pałac tajemnic, odcinek 492: Teściowie Virtudes znikną w tajemniczych okolicznościach. Dziewczyna nie zawiadomi policji

Decyzja Virtudes w 492. odcinku serialu La Promesa pałac tajemnic

Od dłuższego czasu Virtudes toczy trudną batalię o powrót synka pod jej opiekę. Chłopcem zajmują się obecnie teściowie, którzy konsekwentnie stawiają kobiecie wygórowane wymagania finansowe. W 474. odsłonie produkcji prawni opiekunowie Adolfita zażądali od zdesperowanej matki kwoty rzędu 550 peset.

Z ogromnym wsparciem przyszła jej pałacowa służba, która w 487. epizodzie po cichu wystartowała z produkcją dżemów. Rómulo ostatecznie przystał na handel przetworami, by wspomóc Virtudes w zdobyciu potrzebnych funduszy na odzyskanie dziecka. Na horyzoncie szybko pojawią się jednak zupełnie nowe kłopoty.

W 492. odsłonie serialu kobieta dowie się o całkowitym zniknięciu swoich teściów. Ten niespodziewany obrót spraw wywoła ogromny niepokój, ponieważ to właśnie zaginieni krewni mają pod swoją pieczą małego Adolfita. Mimo powagi całej sytuacji Virtudes postanowi zachować ten fakt w tajemnicy przed policją.

Martina reaguje na szantaż w 492. odcinku serialu La Promesa

Wcześniej, w 490. odcinku serialu, Curro zorganizował ucieczkę dziewczyny z placówki psychiatrycznej i ukrył ją w domu. Mężczyzna mocno wierzył, że ten odważny krok ocali ją przed kolejnymi dramatami. Plan szybko legł w gruzach, gdy Ignacio zagroził zesłaniem Martiny do zakonu, chyba że zaakceptuje jego ślub z jej matką.

W 492. epizodzie Martina bez wahania odrzuci narzucone jej ultimatum. Kobieta potraktuje postawę Ayali jako klasyczny szantaż i kategorycznie sprzeciwi się jego żądaniom, choć wizja zamknięcia w zakonie wywoła u niej całkowite załamanie. Z mocnym wsparciem przyjdzie jednak Catalina, która złoży kuzynce obietnicę twardej walki o jej pełną wolność.

La Promesa pałac tajemnic odcinek 492. Kiedy i gdzie oglądać?

Widzowie zobaczą 492. odcinek produkcji „La Promesa - pałac tajemnic” we wtorek, 6 października 2026 roku o godz. 15:05 na antenie TVP2. Świeży epizod trafi również do oferty serwisu internetowego TVP VOD. Przed ekranami fani prześledzą kolejne zawirowania w życiu Virtudes, Martiny, Curra, Cataliny oraz pozostałych domowników słynnego pałacu.

Sonda Oglądasz serial "La Promesa – pałac tajemnic"? Tak Nie Czasami

7