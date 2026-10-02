M jak miłość. Gorący romans Mateusza! Tak pozna śliczną Sarę i odpuści sobie Majkę. To dziedziczka posiadłości w Grabinie - WIDEO

Miłosne zawirowania w "M jak miłość". Sara rozkocha w sobie Mateusza, a Majka pójdzie w odstawkę!

W obsadzie "M jak miłość" w 1952 odcinku pojawi się nowa bohaterka, Sara Kaniewska, która w Grabinie znajdzie nie tylko namiętne uczucie, lecz także dom odziedziczony po ciotce. Póki co krótkie zapowiedzi scen z Sarą pojawiły się w "Kulisach serialu M jak miłość", ale nie pozostawiają one wątpliwości, że błyskawicznie zdobędzie Mateusza. Czy rozkocha go w sobie na tyle, że Mostowiak wyrzuci z serca Majkę?

Na pewno w odcinkach "M jak miłość" pod koniec października Majka, w której Mateusz zakochał się bez wzajemności, wciąż nie będzie wiedziała, czego chce. Niby jest z Tomkiem Kubickim (Chris Cugowski), który niedawno został ojcem i postara się zbliżyć do jego malutkiego syna, ale z tyłu głowy nadal będzie miała, że chłopak ją zdradził, że zrobił dziecko swojej kochance Justynie. Poza tym Mateusz zadba o to, by czuła się najważniejsza.

- Jeśli kiedykolwiek masz kogoś naprawdę pokochać, ale tak naprawdę, niech to będę ja nie on... - usłyszy Majka z ust Mateusza, który długo będzie się łudził, że ukochana przejrzy na oczy. Do czasu.

Nowa dziewczyna w życiu Mateusza w 1952 odcinku "M jak miłość". Tak pozna Sarę Kaniewską

W 1952 odcinku "M jak miłość", którego emisja we wtorek, 27 października 2026 r., Mateusz pomoże Michałowi Winiarowi (Tomasz Rożniatowski) oraz Ewelinie (Anna Jarosik) znaleźć nowy dom w Grabinie. Przy okazji Mostowiak pozna Sarę Kaniewską, śliczną i intrygującą dziewczynę, która odziedziczyła posiadłość na wsi po ciotce i też zamiesza w sąsiedztwie rodziny Mostowiaków.

Zobacz też: M jak miłość. To ostatnie chwile Anity i Kamila przed odejściem Melanii Grzesiewicz. Wiadomo już, co się stanie z Anitą na koniec sezonu

W "Kulisach serialu M jak miłość" nie brakuje scen, w których widać wyraźnie, że znajomość Mateusza i Sary szybko przerodzi się w namiętny romans. I to wszystko na oczach Majki, do której najwyraźniej dotrze, że źle wybrała, że Tomek nie jest facetem dla niej i jak czegoś nie zrobi, straci Mateusza na zawsze. Miłość Majki do Tomka wypali się i zacznie ona coraz częściej flirtować z Mostowiakiem. Tylko czy tym razem nie będzie za późno?

Miłosne uniesienia Mateusza i Sary w odcinkach "M jak miłość" w listopadzie to dowód na to, że zapomni o Majce...

M jak miłość. Nowy mężczyzna w życiu Marysi i romans Mateusza z tajemniczą kobietą!