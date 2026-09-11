Na sygnale, odcinek 921: Niewinny filmik wpędzi ratowników w gigantyczne kłopoty. Prawnik zażąda 100 tys. zł! - ZDJĘCIA

Łasica Beata zostanie gwiazdą internetu w 921. odcinku "Na sygnale"

Niespodziewanie duże problemy zaczną się od pozornie niewinnego pomysłu doktor Górskiej. Do zespołu doktora Góry dołączy nietypowa „ratowniczka” – maskotka Łasica, która przyjmie imię Beata. Zabawka będzie pełnić funkcję terapeutyczną i pomagać dzieciom, które trafią do karetki, radzić sobie ze stresem.

– Jestem łasica Beata! Zaopiekuję się każdym dzieckiem, które trafi do naszej karetki!

Doktor Górska postanowi nagrać filmik promujący stację w Leśnej Górze. Przy okazji przedstawi internautom swoją nietypową imienniczkę.

– Cześć, kochani! Chciałam, abyście poznali moją imienniczkę!

Nagranie szybko stanie się hitem sieci, a popularność maskotki początkowo będzie wyglądała na świetną reklamę dla ratowników. Nikt nie spodziewa się jednak, że niewinny filmik wkrótce sprowadzi na ekipę poważne kłopoty.

Sytuacja diametralnie się zmieni, gdy kilka godzin później w bazie pojawi się prawnik reprezentujący producenta zabawki. Mężczyzna wyjaśni Wiktorowi, że problemem będzie wykorzystanie produktu w opublikowanym filmiku.

W 921. odcinku "Na sygnale" prawnik zażąda 100 tysięcy złotych!

Wiktor szybko przekona się, że sprawa jest znacznie poważniejsza, niż mogłoby się wydawać. Przedstawiciel producenta od razu wyjaśni, dlaczego zainteresował się nagraniem.

– Reprezentuję firmę produkującą zabawki… Jestem tu z powodu filmiku, w którym wykorzystano produkt mojego klienta!

Wiktor nie będzie krył zdziwienia.

– Żartuje pan?

Ratownicy spróbują zwrócić uwagę na to, że popularność nagrania może być korzystna również dla producenta maskotki.

– Ale to chyba wam na rękę… Zwiększy się sprzedaż zabawek!

Prawnik nie da się jednak przekonać. Wyjaśni, że problemem jest nie tylko samo wykorzystanie zabawki, ale również zmiana jej nazwy. Łasica przedstawiona w filmiku jako Beata w rzeczywistości nosi imię Amanda.

– Mówimy o zastrzeżonym znaku towarowym. Zmieniliście nazwę łasicy. To nie żadna Beata, tylko Amanda. A to już jest naruszenie własności intelektualnej!

Dla ratowników zarzuty okażą się kompletnie absurdalne. Nie będą przecież wykorzystywać maskotki do celów komercyjnych, lecz po to, by pomóc małym pacjentom.

– Przecież to absurd! My to dla dzieci robimy, a nie dla reklamy!

Artur będzie coraz bardziej zdenerwowany, dlatego Wiktor spróbuje uspokoić sytuację i dowiedzieć się, czy istnieje sposób na rozwiązanie problemu.

– Artur, spokojnie… Jak możemy to rozwiązać?

Odpowiedź prawnika mocno ich zaskoczy. Przedstawiciel producenta oznajmi, że jego klient oczekuje zapłaty.

– Mój klient proponuje karę umowną w wysokości 100 tysięcy złotych…

Kwota wprawi ratowników w osłupienie. Artur nie będzie w stanie ukryć oburzenia.

– 100 tysięcy?... Z byka spadliście?!

Niewinny filmik doktor Górskiej zamiast promocji stacji może więc zakończyć się dla ekipy doktora Góry kosztowną prawną batalią.

"Na sygnale" - data i godzina emisji 921. odcinka

Produkcja o losach ratowników medycznych gości na antenie TVP2 od poniedziałku do środy o godzinie 21:50. Co ważne, we wtorkowe wieczory widzowie mogą oglądać dwa epizody z rzędu. 921. odcinek „Na sygnale” stacja wyemituje we wtorek, 15 września o godzinie 22:20. Fani preferujący oglądanie w internecie znajdą wszystkie sezony na platformie TVP VOD.

"Na sygnale" – opis i obsada serialu

„Na sygnale” ukazuje pełną napięcia pracę załóg ratownictwa medycznego. Bohaterowie każdego dnia ratują ludzkie życie, podejmując trudne decyzje pod ogromną presją czasu. Serial pokazuje nie tylko ich zawodowe zmagania, ale również skomplikowane życie prywatne, sercowe rozterki i rodzinne dramaty.

W obsadzie serialu występują m. in.:

Wojciech Kuliński jako Wiktor Banach

Dariusz Wieteska jako Piotr Strzelecki „Strzelba”

Monika Mazur-Chrapusta jako Martyna Kubicka-Strzelecka

Tomasz Piątkowski jako Artur Góra

Lea Oleksiak jako Anna Reiter-Banach

Hubert Jarczak jako Beniamin Vick

Paulina Zwierz jako Julia „Britney” Kowalczyk

Kamil Wodka jako Gabriel Nowak „Nowy”

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Na sygnale ZWIASTUN. Beata dołączy do ekipy ratowników. Nowy już do nich nie wróci?