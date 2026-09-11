M jak miłość. Marysia będzie miała dosyć Artura! Przed odkryciem zdrady męża postawi sprawę jasno - WIDEO

To będzie koniec Rogowskich w "M jak miłość"? Marysia nie wytrzyma ze zdrajcą Arturem

Ostatnie "Kulisy serialu M jak miłość" odsłoniły sceny z odcinków, które będą emitowane w październiku! I właśnie wtedy Marysia dowie się, że Artur zdradza ją z Joanną, że za niepokojącym zachowaniem męża kryje się kochanka.

Co prawda Rogowski nie zostawi żonę, ale po romantycznym wyjeździe z Joanną do Berlina w 1941 odcinku "M jak miłość" będzie dalej ciągnął ten romans! Grał na dwa fronty, sypiał z Joanną, a potem będzie wracał do Marysi i rodziny! Mimo że niewierny Rogowski będzie udawał kochającego męża i ojca, dla Marysi stanie się jasne, że nie jest z nią szczery.

Aż w "M jak miłość" nadejdzie dzień, w którym Marysia dłużej nie wytrzyma z Arturem! Przyjdzie do jego gabinetu w przychodni, postawi na biurku kawę i ze spokojem powie, że nie wyobrażą sobie dalej ich małżeństwa, póki wszystkiego jej nie wyjaśni.

- Chyba wiesz, o czym chcę z tobą porozmawiać?

- Nie...

- O naszym małżeństwie - zacznie Marysia.

Tak przebiegnie decydująca rozmowa Marysi i Artura w "M jak miłość"

Co zrobi Rogowski w "M jak miłość"? Jak przebiegnie decydująca rozmowa Marysi i Artura? Kolejny raz będzie robił dobrą minę do złej gry! Zapewni żonę,że wszystko będzie dobrze, że to tylko chwilowy kryzys, który go dopadł, ale zrobi wszystko, by ona na tym nie ucierpiała! Z łatwością przyjdą mu kolejne kłamstwa, bo przecież romans z Joanną na pewno zniszczy Marysi życie!

Podczas tej rozmowy do Marysi dotrze, że Artur kłamie. Przejrzy męża na wylot... Ale nie będzie miała jeszcze pewności, że Artur ją zdradza i to z Joanną!

- Marysia ma normy moralne w sobie, ale wie, że życie jest różnorakie i że nie ma formy białej i czarnej, jest dużo szarości i że każdy przypadek jest inny. To mi się w niej też podoba, bo to pokazuje, że ma dystans do życia. A to jest bardzo cenne. Ja bym chciała, żeby ta Marysia pokazała wszystkim kobietom, że jest w nas moc. Naprawdę. Trzeba o siebie zadbać, a reszta ułoży się sama - zapowiada Małgorzata Pieńkowska w "Kulisach serialu M jak miłość".

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Oto jak Marysia w "M jak miłość" dowie się, że Artur ją zdradza z Joanną!

Jeszcze tego samego dnia w "M jak miłość" Marysia dowie się o zdradzie Artura z Joanną! Bo kiedy wejdzie do jego gabinetu bez zapowiedzi, zastanie męża w czułych ramionach kochanki. Na własne oczy zobaczy jak Rogowski będzie się z nią całował. To wszystko wydarzy się w jednym z odcinków "M jak miłość" już w październiku.

M jak miłość. Marysia przyłapie Artura z Joanną! Tak dowie się o zdradzie męża!

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