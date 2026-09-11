M jak miłość, odcinek 1939: Antoś poważnie chory? Paweł przerażony objawami u syna - ZDJĘCIA

Antek chory, a Paweł w 1939 odcinku "M jak miłość" zacznie się naprawdę bać

Paweł w 1939 odcinku "M jak miłość" będzie miał kolejny powód do zmartwień. Jakby problemów po śmierci Franki (Dominika Kachlik) było mało, tym razem zacznie chodzić o zdrowie jego małego synka. Antek będzie chorował już od kilku dni i mimo wdrożonego leczenia jego stan nie będzie poprawiał się tak szybko, jak Zduński będzie oczekiwał.

Chłopiec będzie przyjmował antybiotyk już trzeci dzień, ale gorączka nadal będzie się utrzymywała. To wystarczy, żeby Paweł zaczął zastanawiać się, czy przypadkiem nie dzieje się coś poważniejszego...

Paweł w 1939 odcinku "M jak miłość" wezwie Agnes do chorego Antosia

W 1939 odcinku "M jak miłość" zaniepokojony Paweł skontaktuje się z Agnes. To właśnie ona w ostatnim czasie zna chłopca najlepiej i doskonale wie, jak się nim zajmować, a przede wszystkim jako lekarka będzie mogła sprawdzić, czy za utrzymującą się gorączką nie kryje się coś więcej niż zwykła infekcja.

Agnes w 1939 odcinku "M jak miłość" dokładnie zbada Antka, a jego objawy potraktuje poważnie. Nie będzie chciała niczego bagatelizować, szczególnie że chłopiec mimo antybiotyku nadal będzie gorączkował. Dlatego Niemka bez wahania wykona małemu testy w kierunku RSV oraz grypy. Dla Pawła chwile oczekiwania na dalszy rozwój sytuacji nie będą łatwe. Po wszystkich tragediach, które spadły na jego rodzinę, nawet przedłużająca się choroba syna będzie wywoływała w nim ogromny lęk.

Czy stan Antosia w 1939 odcinku "M jak miłość" się poprawi?

W 1939 odcinku "M jak miłość" na szczęście obawy Pawła nie będą prowadziły do najgorszego scenariusza. Choć początek dnia będzie wyglądał niepokojąco, a utrzymująca się mimo antybiotyku gorączka będzie budziła strach, z czasem Antek zacznie czuć się coraz lepiej. Stan chłopca poprawi się wszystko będzie wskazywało na to, że największy kryzys zdrowotny zacznie mijać. Paweł w końcu będzie mógł choć trochę odetchnąć.

Choroba syna w 1939 odcinku "M jak miłość" po raz kolejny uświadomi jednak Zduńskiemu, jak trudno będzie mu samodzielnie godzić opiekę nad dzieckiem z pracą i wszystkimi codziennymi obowiązkami. Właśnie dlatego Paweł będzie próbował zatrudnić nianię. Casting na opiekunkę nie będzie jednak przebiegał zgodnie z jego planem...

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