M jak miłość, odcinek 1939: Agnes chce zostać matką syna Pawła. Jej wyznanie wszystko zmieni - ZDJĘCIA

M jak miłość, odcinek 1939: Antek nazwie Agnes mamą! Jej reakcja chwyci za serce

Więź Agnes i Antosia w 1939 odcinku "M jak miłość" stanie się jeszcze mocniejsza. Od czasu śmierci Franki (Dominika Kachlik) Niemka będzie jedną z kobiet, które znajdą się najbliżej chłopca. Zaopiekuje się nim, okaże mu mnóstwo czułości i bez większego wysiłku zdobędzie jego zaufanie. Dla Antka jej obecność stanie się czymś zupełnie naturalnym. W końcu chłopiec zrobi coś, czego Agnes może się zupełnie nie spodziewać, ponieważ spojrzy na nią i nazwie ją "mamą"!

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W 1939 odcinku "M jak miłość" Agnes nie wykorzysta jednak chwili słabości dziecka i nie pozwoli mu myśleć, że rzeczywiście zajęła miejsce Franki. Natychmiast powie Antkowi prawdę. "Antek, ja nie jestem twoją mamą, choć bardzo bym chciała..." - wyzna I właśnie druga część tego zdania będzie najbardziej znacząca. Agnes jasno przyzna, że sama pragnęłaby być dla niego kimś więcej niż tylko bliską ciocią czy przyjaciółką jego ojca.

Paweł w 1939 odcinku "M jak miłość" przestraszy się, że Agnes zajmie miejsce Franki

W 1939 odcinku "M jak miłość" sytuacja z Antkiem wywoła zupełnie inne emocje u Pawła. Zduński dostrzeże, że jego syn coraz bardziej lgnie do Agnes, ale zamiast się z tego cieszyć, zacznie mieć poważne obawy. Wciąż nie pogodzi się ze śmiercią Franki i nie będzie gotowy na myśl, że w życiu Antosia mogłaby pojawić się kobieta, którą chłopiec zacznie traktować jak drugą mamę. Właśnie dlatego słowo „mama” wypowiedziane pod adresem Agnes tak mocno nim wstrząśnie.

Paweł przez całą tę sytuację w 1939 odcinku "M jak miłość" zwierzy się ze swoich obaw Magdzie (Anna Mucha). Przyzna, że widzi dobre serce Agnes, docenia jej pomoc i doskonale zdaje sobie sprawę z tego, jak mocno pokochała jego syna. Jednocześnie postawi wyraźną granicę. Dla Zduńskiego mama Antosia może być tylko jedna i na zawsze pozostanie nią Franka. Dlatego przestraszy go perspektywa, że syn mógłby z czasem zacząć przypisywać Agnes właśnie taką rolę.

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Agnes stworzy z Pawłem i Antosiem nową rodzinę w 1939 odcinku "M jak miłość"?

W 1939 odcinku "M jak miłość" Paweł znajdzie się więc w wyjątkowo trudnej sytuacji. Z jednej strony będzie próbował znaleźć dla syna nianię, bo nie poradzi sobie sam ze wszystkimi obowiązkami. Z drugiej tuż obok będzie miał Agnes, która świetnie zna Antka, kocha go i rozumie jego potrzeby. Co więcej, chłopiec sam pokaże, że czuje się przy niej bezpiecznie. Trudno o mocniejszy dowód niż to, że zacznie nazywać ją mamą.

Zduński nie będzie jednak chciał tak szybko otwierać drzwi do nowego życia. W 1939 odcinku "M jak miłość" wciąż będzie chronił pamięć o France i obawiał się, że zbyt bliska obecność Agnes może wszystko skomplikować. Paradoksalnie Magda zacznie przekonywać go do czegoś zupełnie odwrotnego. Skoro Agnes kocha Antosia, troszczy się o niego i chłopiec sam tak mocno się do niej przywiązał, może nie warto na siłę ich rozdzielać?

Kiedy 1939 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1939 "M jak miłość" będzie emitowany w telewizji w poniedziałek, 14 września 2026 r., o godz. 20.50.

M jak miłość. Paweł tylko Magdzie wyzna, że nie chce, by Agnes była matką jego syna!

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