M jak miłość, odcinek 1939: Wyniki badań Magdy wyjaśnią wszystko! W końcu pozna prawdę o swoim zdrowiu - ZDJĘCIA

M jak miłość, odcinek 1939: Magda dostanie wyniki badań na telefon. Od razu je sprawdzi

W 1939 odcinku "M jak miłość" Magda nie będzie już chciała dłużej zastanawiać się, skąd biorą się niepokojące sygnały wysyłane przez jej organizm. Budzyńska zrobi badania krwi, a przede wszystkim sprawdzi poziom hormonów. Odpowiedź przyjdzie szybciej, niż się spodziewa. Wyniki trafią prosto na jej telefon i Magda nie odłoży ich na później. Otworzy wiadomość przy Sylwii i Anicie, które znajdą się wtedy obok niej.

Atmosfera w 1939 odcinku "M jak miłość" szybko zrobi się poważniejsza. Magda zacznie analizować wyniki i właśnie wtedy wszystkie elementy układanki połączą się w całość. Nie chodzi o kolejne problemy z sercem ani o tajemniczą chorobę, której mogłaby się obawiać po swoich wcześniejszych przejściach zdrowotnych. Tym razem kluczowy okaże się poziom hormonów. Wyniki wskażą, że Budzyńska przechodzi menopauzę.

Wyniki hormonów Magdy w 1939 odcinku "M jak miłość' wyjaśnią jej ostatnie dolegliwości

Magda w 1939 odcinku "M jak miłość" wreszcie pozna więc odpowiedź na pytanie, które od pewnego czasu może nie dawać jej spokoju. Dla kobiety z tak trudną historią medyczną każda zmiana samopoczucia może przecież oznaczać powód do niepokoju. Budzyńska od lat musi szczególnie uważać na zdrowie z powodu przeszczepionego serca, dlatego tym razem także nie zbagatelizuje tego, co zacznie się z nią dziać. Zamiast zgadywać, zdecyduje się wszystko sprawdzić.

M jak miłość, odcinek 1939: Menopauza Magdy wszystko zmieni? Budzyńska pozna prawdę o zdrowiu

Wyniki badań mogą być dla Budzyńskiej sporym zaskoczeniem. Magda dowie się, że zmiany, które zauważa u siebie, wynikają z menopauzy. W jednej chwili zyska więc konkretne wyjaśnienie tego, dlaczego jej organizm zaczął funkcjonować inaczej. Nie będzie już musiała zastanawiać się, czy za wszystkim stoi coś znacznie groźniejszego. W 1939 odcinku "M jak miłość" przy Magdzie znajdą się Sylwia i Anita, więc Budzyńska nie zostanie sama w momencie, gdy pozna wyniki. To właśnie przy nich odczyta dane z telefonu i uświadomi sobie, co oznaczają wartości hormonów. Dla Magdy będzie to ważna chwila. Z jednej strony w końcu dowie się, co się z nią dzieje, ale z drugiej będzie musiała oswoić się z tym, że rozpoczął się dla niej kolejny etap życia.

M jak miłość. Paweł tylko Magdzie wyzna, że nie chce, by Agnes była matką jego syna!

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