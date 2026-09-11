Na dobre i na złe, odcinek 997: Nina oddana do okna życia?! Blanka zrobi wszystko, by odzyskać córkę - ZDJĘCIA

Nina trafi do okna życia w 997 odcinku "Na dobre i na złe"?! Blanka uczepi się ostatniej nadziei

W 997 odcinku "Na dobre i na złe" Blanka będzie już na granicy wytrzymałości. Od chwili zaginięcia Niny nie będzie w stanie normalnie funkcjonować, a każda kolejna godzina bez córki będzie tylko pogłębiała jej rozpacz. Policja rozpocznie zakrojone na ogromną skalę poszukiwania, w których pojawią się funkcjonariusze, pies tropiący, drony i kamery termowizyjne. Mimo to nigdzie nie będzie śladu po małej Milewskiej. Pies doprowadzi śledczych jedynie do drogi, przy której porywacz najprawdopodobniej wsiądzie z Niną do samochodu. Dalej trop urwie się...

Blanka w 997 odcinku "Na dobre i na złe" zrobi wszystko, żeby dowiedzieć się, gdzie znajduje się jej córka. Nie będzie potrafiła spokojnie siedzieć i czekać na informacje od policji. Strach o Ninę będzie mieszał się u niej ze złością, poczuciem winy i ogromną bezradnością. Jeszcze chwilę wcześniej dziewczynka będzie znajdowała się tuż obok niej w wózku. Wystarczy moment, gdy Blanka ruszy na pomoc starszej kobiecie, która zasłabnie w parku, żeby jej dziecko zniknęło bez śladu...

Blanka nie wróci do domu bez Niny! Całą noc w 997 odcinku "Na dobre i na złe" będzie czekała na wiadomość o córce

W 997 odcinku "Na dobre i na złe" wieczorem Blanka będzie już kompletnie wyczerpana, ale nawet wtedy nie zgodzi się po prostu wrócić do domu i odpocząć. Puste mieszkanie będzie kojarzyło jej się tylko z Niną i tym, że córeczki nie ma przy niej. Gdy Dorota będzie próbowała przekonać lekarkę, żeby choć na chwilę odpoczęła, Milewska nie będzie w stanie nawet myśleć o powrocie. Załamana będzie powtarzała, że nie może jechać do pustego domu bez swojego dziecka. Ostatecznie zostanie na noc w szpitalu w Leśnej Górze.

Policjantka obudzi Blankę w 997 odcinku "Na dobre i na złe"! Wyzna, że znaleziono dziecko w oknie życia!

Dopiero o poranku w 997 odcinku "Na dobre i na złe" wydarzy się coś, co sprawi, że Blanka po raz pierwszy od zaginięcia córki naprawdę uwierzy, że koszmar może się kończyć. Wyczerpana Milewska zaśnie w szpitalu. Wtedy zjawi się przy niej policjantka Dorota. Śledcza przekaże Blance pilną wiadomość. "W oknie życia znalezioną małą dziewczynkę, wiek około roku.".

Blanka, jeszcze chwilę wcześniej pogrążona we śnie po koszmarnej nocy, natychmiast się ożywi. W jednej sekundzie wróci do niej nadzieja. Milewska w 997 odcinku "Na dobre i na złe" poderwie się, gotowa jechać i sprawdzić, czy dziecko pozostawione w oknie życia jest jej córeczką. Po wielu godzinach rozpaczy będzie to pierwszy konkretny trop, który może prowadzić do Niny.

Na dobre i na złe ZWIASTUN. Porwanie córki Blanki i powrót Wiktorii do Leśnej Góry

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