M jak miłość. Tak Marysia dowie się, że Artur ją zdradza z Joanną? W końcu przejrzy kłamstwa męża! - WIDEO

Kiedy Marysia w "M jak miłość" dowie się, że Artur ją zdradza? Na ten odcinek trzeba poczekać!

Jak długo jeszcze w "M jak miłość" Artur będzie okłamywał Marysię, potajemnie spotykał się z Joanną i zapewniał ją, że będzie ją kochał aż do śmierci? Czy silne przeczucie, które podpowiada Marysi, że mąż nie jest z nią szczery, że coś kręci, że za jego dziwnym, wybuchowym zachowaniem kryje się inna kobieta, otworzy jej oczy na tyle, że odkryje zdradę Artura z Joanną? A może kochanka Rogowskiego sama powie Marysi o ich romansie?

Zwiastun nowego sezonu, który ujrzał światło dzienne w ostatnich "Kulisach serialu M jak miłość", które zostały opublikowane 7 września, nie pozostawia wątpliwości, że Artur już nie ukryje przed Marysią zdrady, że prawda wyjdzie na jaw i wszystko zacznie się składać w jedną całość.

W jednej ze scen "M jak miłość" Rogowski zapewni żonę, że "wszystko będzie dobrze". Coraz łatwiej przyjdzie mu oszukiwanie Marysi. Nie dość, że nie skończy romansu z Joanną, to jeszcze wyjedzie z kochanką do Niemiec i spędzą tam upojne chwile w hotelu. Potem jak gdyby nigdy nic wróci do żony, wmawiając jej, że to, co się z nim dzieje, to tylko kryzys wieku średniego i na pewno pomoże mu terapia u psychoterapeuty.

- On kłamie... - powie Marysia, bo nie zniesie już dłużej kolejnych kłamstw męża.

Nie przegap: M jak miłość. Streszczenie nowego sezonu! To wydarzy się po wakacjach we wrześniu

Artur nie zostawi Marysi dla Joanny w odcinkach "M jak miłość" jesienią?

Z "Kulis serialu M jak miłość" wynika też, że jeszcze przez jakiś czas Artur zostanie z Marysią, ale będzie coraz bardziej męczył się w ich małżeństwie, bo miłość do żony w jego sercu już wygasła. Teraz zastąpiła ją Joanna i ich szalone uczucie, które pozwala Rogowskiemu wierzyć, że najlepsze w jego życiu wciąż przed nim, że dzięki kochance będzie wreszcie w pełni szczęśliwy.

- Miłość wielka, ta miłość romantyczna, ma to do siebie, że ona kompletnie wyłącza racjonalne myślenie, ale jak miłość już nadciąga, to atakuje na wszystkich frontach. Artur, można odnieść takie wrażenie, wysyła błędne sygnały na prawo i lewo. I chyba nie ma jednej prostej odpowiedzi, po której stronie jest racja - wyjaśnia Robert Moskwa w "Kulisach serialu M jak miłość".

Przeczytaj też: M jak miłość. Marysia wyjedzie z Grabiny i tak pozna przystojnego Jerzego! Uratuje mu życie na Mazurach i zostanie jej bratnią duszą - ZDJĘCIA

Joanna w "M jak miłość" urządzi Marysi scenę: "Artur kocha tylko mnie"

Jedno jest pewne, kiedy zdrada Artura w "M jak miłość" wyjdzie na jaw, a Joanna urządzi Marysi scenę zazdrości, że teraz Rogowski tylko ją kocha, zdruzgotana kobieta wyjedzie z Grabiny na Mazury. Będzie mogła liczyć nie tylko na wsparcie przyjaciółki Judyty (Paulina Chruściel), ale także mężczyzny, którego los postawi na jej drodze...

Romans Artura z Joanną, który wyda się w "M jak miłość" jesienią, wywoła gwałtowną reakcję Pawła (Rafał Mroczek), który pobije ojczyma w przychodni.

M jak miłość ZWIASTUN. Marysia dowie się o zdradzie Artura? Mariusz pobije Kasię!