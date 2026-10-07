Barwy szczęścia, odcinek 3414: Narkotyki w domu Pyrków! Asia każe Hubertowi dzwonić na policję - ZDJĘCIA

Adam w 3414 odcinku "Barw szczęścia" jeszcze bardziej uprzykrzy życie Pyrkom

W 3414 odcinku "Barw szczęścia" Hubert nadal będzie próbował dać Adamowi szansę. Mężczyzna znalazł się w domu Pyrków za sprawą Lucyny (Grażyna Zielińska), która po ujawnieniu swojej prawdziwej tożsamości postanowiła jeszcze bardziej skomplikować życie rodzinie. To właśnie ona sprowadziła na Zaciszną bezdomnego i uzależnionego Adama, a następnie oznajmiła, że zajmie on jej miejsce w domu. Pyrkowie od początku nie będą zachwyceni takim obrotem spraw, ale pozbycie się nowego lokatora okaże się znacznie trudniejsze, niż mogliby przypuszczać.

Hubert mimo wszystko będzie próbował zachować się po ludzku. Zamiast od razu wyrzucić Adama na ulicę, zacznie namawiać go do leczenia i spróbuje znaleźć sposób, żeby mężczyzna stanął na nogi. W 3413 odcinku "Barw szczęścia" Adam stanowczo odmówił jednak terapii. Przekonywał, że wcale nie jest uzależniony, a gdy Hubert spróbował zaangażować go w prace w ogrodzie, lokator nabawił się jeszcze poważnej kontuzji. Niestety dzień później zrobi się jeszcze gorzej...

Znajomi Adama w 3414 odcinku "Barw szczęścia" przyniosą narkotyki do domu Pyrków!

W 3414 odcinku "Barw szczęścia" na Zacisznej pojawią się znajomi Adama. Hubert szybko przekona się, że nie przyszli tylko na niewinną wizytę. Goście przyniosą ze sobą marihuanę. Jakby tego było mało, zaczną palić ją na terenie posesji Pyrków i nawet spróbują poczęstować Huberta!

Dla niego będzie to już zdecydowanie za dużo. Pyrka nie zamierza tolerować narkotyków we własnym domu, zwłaszcza że pod jednym dachem mieszkają dzieci. W 3414 odcinku "Barw szczęścia" natychmiast zażąda więc, żeby znajomi Adama zabrali marihuanę i wynieśli się z posesji. Hubert zagrozi im, że jeśli nie znikną razem z narkotykami, zawiadomi policję. Sama groźba wystarczy, żeby nieproszeni goście odpuścili i opuścili Zaciszną.

Asia w 3414 odcinku "Barw szczęścia" wpadnie w panikę. Każe Hubertowi od razu zawiadomić policję

W 3414 odcinku "Barw szczęścia" Hubert opowie o wszystkim Asi. Kobieta będzie w szoku, gdy usłyszy, że znajomi Adama nie tylko przynieśli na ich posesję marihuanę, ale jeszcze zupełnie swobodnie ją palili. Dla Asi sytuacja będzie jednoznaczna. Przypomni Hubertowi słowa Natalii (Maria Dejmek), która wcześniej ostrzegała ich, żeby w podobnych sytuacjach nie próbowali radzić sobie sami, tylko natychmiast wzywali policję.

Barwy szczęścia. Narkoman Adam będzie jeszcze gorszy niż oszustka Lucyna!

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– Ty wiesz co oni wymyślili?– Co?– Palili sobie zioło, jeszcze próbowali mnie częstować...– Nie, nie, poczekaj! Ale zadzwoniłeś na policję? Pamiętasz, Natalia nam powiedziała, że w takich sytuacjach mamy od razu dzwonić na policję.– No na razie wywaliliśmy ich z tym świństwem na ulicę. Postraszyłem ich, że jak nie znikną z tym z mojego ogrodu to zadzwonię na policję i zwiną ich za posiadanie.

Kiedy 3414 odcinek "Barw szczęścia" w TVP2?

Odcinek 3414 "Barw szczęścia" będzie emitowany w środę, 7 października 2026 r., o godz. 20.05 w TVP2.