Na sygnale, odcinek 917: Alek nie zapomni o Britney w nowym sezonie! Podda się dziwnemu obrzędowi u Wiesławy i będzie z nim coraz gorzej - ZDJĘCIA

Co się dzieje z Alkiem w 917 odcinku "Na sygnale"? To objawy guza mózgu u Klisa?

Czy miłość Alka do Britney w nowym 14 sezonie "Na sygnale" jest skazana na porażkę? Co Wiesława zrobi Klisowi, że zacznie się spełniać jej złowieszcza wróżba? A może seniorka rzuci na Alka klątwę? Po tym jak ukochana odrzuci Alka ratunku poszuka u Wiesławy, która przepowie mu nadchodzące zagrożenie.

A zacznie się o tego, że w 916 odcinku "Na sygnale" po wakacjach Klis zwróci się do Wiesławy z reklamacjami, żeby musi powtórzyć czary, które na niego rzuciła. Bo wcale nie zapomni o Britney. Nadal będzie miał złamane serce.

- Znów o niej myślę.. Musi to pani powtórzyć!

- Tego się nie powtarza.To się robi raz na całe życie. I działa! - matka doktora Góry (Tomasz Piątkowski) nie będzie chciała Alkowi pomóc.

- Jak działa, jak nie działa?

- Jak z płynem do dezynfekcji! Działa na 99,9% zarazków. Widać jesteś tym 0.1% przypadków… Jak nie pomógł rytuał odcięcia i hipnoza, to nic już nie pomoże...

- Musi być jakiś sposób! Zawsze jest jakieś wyjście! - Alek nie odpuści, gotów zrobić wszystko, aby wyrzucić Britney z serca.

- Jest jeszcze jeden rytuał totalnego odcięcia. Ale tego się nie robi... Po tym rytuale już nigdy się w nikim nie zakochasz. Pozbędziesz się jej wraz z sercem! - uprzedzi ratownika Wiesława.

Wiesława przepowie Alkowi śmierć w 917 odcinku "Na sygnale"

Na efekty nie trzeba będzie długo czekać, bo w 917 odcinku "Na sygnale" Alek po niebezpiecznym rytuale u Wiesławy zacznie się bardzo dziwnie zachowywać. Jakby tego było mało wywróży mu z ręki mrok, a być może nawet śmierć. Diagnoza seniorki zmrozi mu krew w żyłach.

- Mówiłam ci, że igramy z mocami, których do końca nie rozumiemy… Uprzedzałam! Pokaż dłoń! Masz bardzo dziwną linię życia…

- Super... Co wygrałem?

- Jakby była... przerwana. Jakbyś miał niedługo umrzeć, a potem… ożyć na nowo!

- Ekstra! Najpierw mi pani załatwiła życie bez uczuć, a teraz grozi śmiercią?!

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Alek usłyszy diagnozę lekarza w 917 odcinku "Na sygnale"

Koledzy z Leśnej Góry w 917 odcinku "Na sygnale" doradzą Klisowi w końcu wizytę u specjalisty - neurologa. Podejrzewając, że Alek jest chory i ma guz mózgu.

- Ja nic nie czuję. Jakby mi ktoś układ limbiczny wyłączył. Zmieniłem się… - wyjaśni Klis, a Basia (Anna Wysocka-Jaworska) i Dobromir Lisicki (Kamil Błoch) od razu uznają, że to nie są normalne objawy.

- Zmiany osobowości mogą wynikać z chorób... Pamiętasz Igę?

- Najpierw była „trochę inna”, a potem… krwiak.

- Chcesz mieć jasną sytuację, to zrób badania!

Po rozmowie z neurologiem Alek w 917 odcinku "Na sygnale" nie odetchnie jednak z ulgą. Bo lekarz zobaczy wyniki tomografii,które nie wykażą żadnych nieprawidłowości, uzna, że neurologicznie Klis nie ma żadnych odchyleń. - Proszę się nie stresować… - zaleci pacjentowi.

- Ja się nie stresuję... Ja w ogóle nic nie czuję!

Niestety w 917 odcinku "Na sygnale" nie wyjaśni się, co dolega Alkowi. Ale zagrożenie wcale nie minie...

Kiedy 917 odcinek "Na sygnale" po wakacjach we wrześniu?

Odcinek 917 "Na sygnale" będzie miał premierę we wtorek, 8 września 2026 r., o godz. 21.50 w TVP2.

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