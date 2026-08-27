Na sygnale. Wielkie zmiany w emisji! Będzie nowa pora i mniej odcinków - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

O której godzinie będzie emitowany nowy 14. sezon "Na sygnale" po wakacjach?

Nowy 14. sezon "Na sygnale" wystartuje w poniedziałek 7.09.2026 roku, a nie w ostatnim tygodniu sierpnia w poniedziałek 31.08.2026 roku, czy nawet na początku września we wtorek 1.09.2026 roku, tak jak z pewnością chcieliby fani. Niestety, na premierowy 915 odcinek swojego ulubionego serialu będą musieli oni poczekać nieco dłużej. Jednakże zacznie się on o nieco wcześniej porze!

Od nowego 14. sezonu "Na sygnale" odcinki będą startować już o wcześniejszych godzinach, a nie jak do tej pory o 21.55, czy 22.25 w TVP2. Teraz będą zaczynały się one o 5 minut wcześniej, a zatem o 21.50 i 22.20 także w TVP2. Ale spokojnie nie ucierpią na tym poprzedzające je inne hity TVP2 takie jak "M jak miłość" czy "Na dobre i na złe", które także będą zaczynać się o 5 minut wcześniej. A "Barwy szczęścia" i "Kulisy M jak miłość" pozostaną bez zmian!

Jakie będą jeszcze zmiany w emisji 14. sezonu "Na sygnale" po przerwie wakacyjnej?

Jednak w przypadku "Na sygnale" to wcale nie będzie koniec rewolucji! Wszystko przez to, ze zmieni się także ilość odcinków, emitowanych w tygodniu i to niestety na minus dla widzów. A to dlatego, że zobaczą już nie 5, a 4 premierowe odcinki, które dalej będą emitowane w poniedziałki, wtorki i środy. Tyle tylko, że tego ostatniego dnia fani zobaczą już tyko 1 odcinek.

A zatem nowy 14 sezon "Na sygnale" w emisji na TVP2 od 7.09.2026 roku będzie wygląda tak - dwa premierowe odcinki w poniedziałki o godzinach 21.50 i 22.20, a także po jednym we wtorki o 21.50 i środę o tej samej porze. Już niestety bez kolejnego o 22.20.

- Kochani! Nowy Sezon Na Sygnale coraz bliżej, pierwsze odcinki premierowe będziecie mogli zobaczyć już od 7 września w TVP2! Zapraszamy od poniedziałku do środy, nieco wcześniej niż w poprzednim sezonie, bo startujemy o 21:50⏰ 👉W poniedziałki - dwa odcinki🧡🧡 👉We wtorki - jeden odcinek 🧡 👉W środy - jeden odcinek 🧡 Już się nie możemy doczekać, a wy? #Na Sygnale #noweodcinki #nowysezon #nowagodzina @telewizjapolska - napisała sama produkcja na swoich mediach społecznościowych.

Co będzie emitowane zamiast "Na sygnale" w środy o 22.20?

W środy o godzinie 22.20, a zatem, w czasie, gdy do niedawna widzowie mogli oglądać kolejny premierowy odcinek swojego ulubionego medycznego serialu od teraz będzie emitowany "Magazyn Ekspresu Reporterów". Program, który do tej pory był nadawany po "Na sygnale" we wtorki o 22.25, od września 2026 roku będzie emitowany o tej samej porze, ale już w środy, w efekcie czego "Na sygnale" musiało mu ustąpić swojego miejsca w ramówce w TVP2.

Tym bardziej, że wtorki o 22.25 w TVP2 będą zajęte przez inny serial "Berlin Ku'damm", w związku z czym w tym czasie emisja "Na sygnale" także nie będzie możliwa! I w tej sytuacji 1 odcinek w tygodniu po prostu zniknie z emisji.

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