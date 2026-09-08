M jak miłość, odcinek 1938: Aneta znów w ciąży? Nie będzie gotowa na drugie dziecko, ale karty nie pozostawią złudzeń - ZDJĘCIA

Aneta w 1938 odcinku "M jak miłość" usłyszy o drugiej ciąży! Nagle zmieni zdanie?

Aneta już wcześniej w "M jak miłość jasno dawała do zrozumienia Olkowi, że chciałaby po raz drugi zostać mamą. Chodakowscy wychowują Boryska, ale dla energicznej lekarki jedno dziecko przestało wystarczać.

Pod koniec poprzedniego sezonu "M jak miłość" Aneta zaczęła coraz mocniej naciskać na męża i przekonywać go, że ich syn potrzebuje rodzeństwa. Olek podchodził do całej sprawy zdecydowanie ostrożniej. Miał za sobą problemy zdrowotne, dużo obowiązków w pracy i nie podzielał entuzjazmu żony...

W nowym sezonie "M jak miłość" temat drugiej ciąży wcale jednak nie zniknie. Wręcz przeciwnie. Powróci w najmniej spodziewanym momencie i tym razem to Aneta zacznie mieć wątpliwości.

Wszystko wydarzy się za sprawą Tereski, która w 1938 odcinku "M jak miłość" postanowi zajrzeć w przyszłość Chodakowskiej. Niewinna zabawa z kartami Tarota szybko przerodzi się w coś, o da Anecie sporo do myślenia. Początkowo wszystko zapowiadać się będzie wręcz idealnie. Wróżba pokaże szczęśliwe małżeństwo, miłość, powodzenie, pieniądze i tajemniczą nową postać, która pojawi się na horyzoncie.

Dla Anety znaczenie tych słów okaże się dość oczywiste. Skoro między nią i Olkiem wszystko będzie układało się dobrze, a karty pokażą jeszcze pojawienie się kogoś nowego, natychmiast pojawi się temat kolejnego dziecka. Tyle że Chodakowska wcale nie zareaguje tak entuzjastycznie, jak można byłoby się spodziewać po jej wcześniejszych planach.

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To właśnie reakcja Anety w 1938 odcinku "M jak miłość" okaże się największym zaskoczeniem. Przecież jeszcze niedawno to ona przekonywała Olka, że czas najwyższy pomyśleć o powiększeniu rodziny. Kiedy jednak Tereska zasugeruje, że karty mogą wskazywać właśnie na dziecko, Chodakowska nagle nabierze dystansu.

"Złoto biorę, ale to drugie… jesteś pewna? Można to jakoś opóźnić?" zapyta Aneta.

Wygląda więc na to, że wizja drugiej ciąży okaże się dla niej zupełnie czymś innym, kiedy przestanie być tylko luźnym planem na przyszłość. Aneta może zdać sobie sprawę, że pojawienie się kolejnego dziecka oznacza ogromną zmianę dla całej rodziny, a przede wszystkim dla niej i Olka.

Kiedy 1938 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1938 "M jak miłość" będzie miał premierę we wtorek, 8 września 2026, o godz. 20.50 w TVP2.

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