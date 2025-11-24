M jak miłość, odcinek 1891: Aneta i Olek będą mieli drugie dziecko? Teraz to on przejmie inicjatywę - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1891 - poniedziałek, 24.11.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1891 odcinku „M jak miłość” Aneta będzie nadal myślami przy powiększaniu rodziny. Jej chęć ponownego zajścia w ciążę pojawiła się już w poprzednim sezonie „M jak miłość”. Olek nie jest jednak aż tak podekscytowany wizją ponownego zostania tatą. Jako ordynator w klinice ma mnóstwo obowiązków, a żona wciąż naciska… Mało tego, uzdolniony brat Marcina (Mikołaj Roznerski) sam borykał się z pewnymi problemami zdrowotnymi, trudno przeszedł niedawny covid i miał z tego tytułu powikłania. Na szczęście już jest lepiej, a cwana Aneta nie odpuszcza. Chce mieć większą rodzinę! O dziwo, Olek zmieni swoje nastawienie w 1891 odcinku "M jak miłość" i sam zacznie zaczepiać ukochaną w łóżku.

Olek przejmie inicjatywę. Nagle zapragnie drugiego dziecka

Rankiem w 1891 odcinku „M jak miłość” Olek powróci do tematu dziecka. Tym razem to on zainicjuje intymne chwile z żoną i zacznie całować ją w łóżku. Aneta nie będzie wielce zachwycona.

- Olek, ale ja śpię! - uzna lekarka.

- Skoro mówisz to już nie śpisz, dzień dobry - Olek nie przestanie całować żony.

- Idź sobie, głowa mnie boli i to światło mnie tak razi - uzna Chodakowska.

- Możesz się przykryć kołdrą. Nie chodzi o przyjemności, ale o plan. Po pierwsze zawsze chcieliśmy mieć dwójkę dzieci, a po drugie, to ty to wymyśliłaś! - lekarz stanowczo powróci do tematu powiększania rodziny.

- Tak, ale czy my naprawdę musimy realizować ten plan tak od bladego świtu? Boryskowi przyda się jakieś rodzeństwo, to dobrze wpłynie ja jego charakter - uzna Olek.

Druga ciąża Anety

Aneta ostatecznie rozbudzi się, skorzysta z okazji, że mąż myśli o rodzeństwie dla Boryska. Co prawda, jeszcze nie padnie wiadomość o ciąży Chodakowskiej, ale wszystko wskazuje na to, że ta informacja jest coraz bliżej. Skoro oboje z Olkiem chcą drugiego dziecka, można się spodziewać, że wkrótce ten wątek w rodzinie Chodakowskich zajmie pierwsze miejsce.