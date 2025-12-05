M jak miłość, odcinek 1895: Fatalny błąd Doroty zaważy na dalszym życiu z Bartkiem. Mogła tego nie robić - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1895 - poniedziałek, 8.12.2025, o godz.20.55 w TVP2

Po wyjściu z kliniki Dorota pożegna się z Frankiem (Jarosław Śmigielski), osieroconym chłopcem, którego pokochała jak własnego syna. Tuż po powrocie do domu Bartek zaplanuje uroczystą kolację dla przyjaciół, by wspólnie pożegnać Grabinę. Do Lisieckich przyjdą Jagoda (Katarzyna Kołeczek) i Tadeusz (Bartłomiej Nowosielski), a wieczór zapowiada się wyjątkowo podniosły.

Do Doroty dotrze, że sprzedaż domu to zły pomysł

– Teraz dotarło do mnie, że naprawdę się stąd wyprowadzamy, że to już nie będzie nasz dom – powie Dorota, spoglądając na ogród i otoczenie rezydencji.

– Może powinniśmy pomyśleć o symbolicznym pożegnaniu, np. obiad we dwoje? Mam wszystko gotowe, wystarczy podgrzać – zaproponuje Bartek. Dorota natychmiast się zgodzi.

Jednak spokojny wieczór Lisieckich zostanie zakłócony. W rezydencji pojawią się Kisielowa (Małgorzata Rożniatowska) z Żakiem (Krzysztof Tyniec), co wprowadzi zamieszanie i zakłóci uroczyste pożegnanie. Tadeusz nie będzie mógł uwierzyć w widok pani sołtys, a w efekcie spotkanie nabierze nieoczekiwanej dramaturgii.

W pewnym momencie Dorota wyzna mężowi, że może popełniają błąd.

– Może zbyt pochopnie sprzedajemy ten dom? Będę za nim tęskniła, za wszystkim, co się tu wydarzyło, za naszym ogrodem, ale najbardziej za ludźmi, za Grabiną, nawet za panią Kisielową... Gdybym mogła cofnąć czas, na pewno podjęłabym inną decyzję. Może ten wypadek to był znak, że powinnam tu zostać? A co jeśli sąd nigdy nie przyzna nam dziecka do adopcji?

Dorota z Bartkiem jednak nie wyprowadzą się z Grabiny?

Bartek wysłucha żony i tej samej nocy zacznie przeglądać oferty w Grabinie. Okazuje się, że Budzyńscy wystawili swoje siedlisko na sprzedaż. Lisieccy szybko podejmą decyzję o zakupie, by uratować swoje marzenia o rodzinie i dziecku, którego pragną adoptować. Wyprowadzka z Grabiny, pożegnanie z przyjaciółmi i pierwsze kroki w kierunku nowego domu w Podkowie Leśnej, wszystko to w 1895 odcinku „M jak miłość” sprawi, że Lisieccy będą zmieszani, co dalej. Czy faktycznie znajdą spokój i szczęście w nowym miejscu, czy też czeka ich jeszcze wiele niespodzianek? Zdradzamy, że Bartek zakupi siedlisko od Budzyńskich! Takiego zwrotu akcji raczej się nie spodziewano.