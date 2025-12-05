M jak miłość, odcinek 1895: Judyta nie wyda Rogowskich przed wrogiem. Martin podejdzie terapeutkę, ale jej nie omota - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1895 - poniedziałek, 8.12.2025, o godz.20.55 w TVP2

Agnes uciekła z Niemiec przed Martinem, byłym partnerem, który od dawna miał obsesję na jej punkcie. Agnes próbowała zacząć nowe życie, a schronienie znalazła właśnie u Rogowskich w Grabinie. Tam po raz pierwszy poczuła się bezpiecznie, otoczona ludźmi, którym mogła zaufać, między innymi Basi (Karina Woźniak), swojej przyrodniej siostrze. Jednak w 1895 odcinku „M jak miłość” koszmar powróci. Martin odszuka ślad Artura i podąży za nim aż do przychodni w Lipnicy.

Martin w przychodni. Judyta natychmiast wyczuje, że coś tu nie gra

W 1895 odcinku „M jak miłość” mężczyzna zjawi się w przychodni, gdzie Rogowski normalnie pracuje. Nie zastanie lekarza, ale zamiast tego trafi na Judytę i od razu spróbuje ją sobie omotać. Posłuży się angielskim, zachowa pełną uprzejmości maskę i wprowadzi Judytę w rozmowę, która ma jeden cel: zdobyć adres Artura.

– Doktor Rogowski dziś nie pracuje – wyjaśni spokojnie Judyta, obserwując przybysza z wyraźną ostrożnością.

– Rozumiem, a mogę prosić jego adres lub numer telefonu? – zapyta Martin uprzejmie, choć z wyraźnym naciskiem.

– Nie jestem upoważniona – odpowie stanowczo psycholożka. – Pan jest jego pacjentem?

– Niezupełnie, ale bardzo zależy mi, żeby się z nim skontaktować. Pomoże mi pani? – Martin nie będzie miał zamiaru odpuścić.

Judyta zachowa pełen profesjonalizm. – Proszę przyjść jutro. Może pan zostawić wizytówkę, przekażę ją doktorowi – utnie temat, a następnie całkowicie zignoruje dalsze prośby mężczyzny i wróci do pacjentki.

W ten sposób przyjaciółka Marysi stanie się pierwszą osobą, która faktycznie powstrzyma wroga Agnes przed zdobyciem poufnych danych.

Martin nie ustąpi. Będzie krążył po Grabinie w 1895 odcinku "M jak miłość"

Odmowa Judyty nic nie zmieni, bo Martin będzie kontynuował poszukiwania. Wróci do Grabiny, wypytując kolejne osoby o Artura i jego rodzinę. Jego obsesja na punkcie odnalezienia Agnes będzie coraz bardziej niepokojąca, a widzowie zobaczą, jak przeszłość zaczyna zagrażać nie tylko jej samej, ale całej rodzinie Rogowskich. Agnes zniknie, Rogowski znajdzie list. A Martin… będzie obserwował dom

W tym samym czasie, gdy Martin zacznie krążyć po okolicy, Agnes w pośpiechu opuści dom w Grabinie. W 1895 odcinku „M jak miłość” zostawi Arturowi krótki, przejmujący liścik, w którym wyjaśni, że została odnaleziona:

„Martin mnie odnalazł, musiałam wyjechać, bardzo ci dziękuję za wszystko, nigdy ci tego nie zapomnę. Agnes.”

Artur będzie w szoku. A chwilę później Rogowscy zauważą, że przed ich domem stoi obcy samochód. Kiedy Artur wyjdzie na zewnątrz, auto gwałtownie odjedzie. Właśnie wtedy stanie się jasne, to Martin dotarł do ich domu. Wie, gdzie mieszkają. I nie zamierza się zatrzymać.