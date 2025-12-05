M jak miłość, odcinek 1895: Przełomowa rozmowa Kamy z Marcinem o przyszłości. Takiego obrotu spraw nikt się nie spodziewał - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1895 - poniedziałek, 8.12.2025, o godz.20.55 w TVP2

W 1895 odcinku „M jak miłość” konflikt między Kamą a Marcinem będzie narastał od samego początku, począwszy od ostrej wymiany zdań w samochodzie. To właśnie tam Kama oskarży męża o kontrolę i brak zaufania, a Marcin będzie próbował udowodnić, że jego obawy wynikają wyłącznie z troski i właśnie dlatego nie godzi się na jej zaawansowane działania w biurze detektywistycznym.

Gdy dotrą do Grabiny, sytuacja w domu Mostowiaków również nie ulegnie poprawie. Atmosfera stanie się napięta do granic możliwości, a Barbara (Teresa Lipowska) i Marysia (Małgorzata Pieńkowska) zrobią wszystko, aby załagodzić emocje młodego małżeństwa. Wszystko jednak wskazuje na to, że Kama postanowi działać po swojemu i właśnie dlatego zadzwoni do Olka (Maurycy Popiel). Widzowie zobaczą, jak poprosi go o pomoc w znalezieniu nowej pracy, bo w jej odczuciu praca w agencji detektywistycznej u boku męża przestanie być możliwa.

Choć pozornie wygląda to na koniec współpracy zawodowej Chodakowskich, prawdziwy przełom dopiero nadejdzie.

Spacer po Grabinie, który odmieni ich relację w 1895 odcinku „M jak miłość"

Po burzliwych wydarzeniach Kama i Marcin wybiorą się na spacer po Grabinie. To właśnie wtedy emocje opadną, a Kama da sobie szansę, aby wysłuchać męża. Zmieni się ton rozmowy, tym razem nie będą już na siebie krzyczeć, ale szczerze mówić o swoich uczuciach, potrzebach i wspólnych planach.

– Ja wiem, że cię wkurzyłem, ale prawda jest taka, że byłabyś świetna w tej robocie. Jesteś sprytna, inteligentna, szybko działasz, masz instynkt samozachowawczy, jesteś odważna i dlatego się o ciebie boję. Pozwól mi dokończyć. Ja naprawdę chcę, żebyś była spełniona i szczęśliwa. Przy mnie możesz wszystko, dlatego chcę, żebyś ze mną pracowała – wyzna Marcin.

– Żebyś miał mnie na oku? – dopyta Kama.

– Nie, nie o to chodzi. Musielibyśmy się zastanowić nad twoimi nowymi obowiązkami. Nie wiem, chyba będziesz musiała zrobić licencję, zastanów się nad tym wszystkim. W końcu chodzi o twoją przyszłość – wyjaśni Chodakowski.

Przełomowe ustalenia Marcina i Kamy co do przyszłości

– Marcin, jesteśmy małżeństwem, chodzi o naszą wspólną przyszłość. Ja chcę z tobą rozmawiać, dyskutować, ale muszę mieć w tym wszystkim swój własny głos. Rozumiesz?

– Rozumiem – przyzna Marcin.

Ta rozmowa zakończy wszystkie kłótnie, a małżeństwo wreszcie znajdzie wspólny język. Ustalą, że od tej pory będą decydować o swojej przyszłości razem, bez tajemnic, bez obrażania się i bez pochopnych decyzji.