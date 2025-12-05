M jak miłość, odcinek 1897: Budzyński dojdzie, kto stoi za wrobieniem Magdy! Dzięki Marcinowi namierzy hakera Błażeja - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1897 - poniedziałek, 15.12.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Dopiero w 1897 odcinku "M jak miłość" wyjdzie na jaw, kto wrobił Magdę w defraudację pieniędzy fundacji, darowizny od prezesa Jana Baczewskiego (Arkadiusz Głogowski).

W 1897 odcinku "M jak miłość" wyda się, że to Święcicy wsadzili Magdę do więzienia

To intryga, za którą wcale nie stoi szemrany biznesmen, lecz Błażej Święcicki. Działający na zlecenie Kazimierza, starszego brata, odsiadującego wyrok czterech lat więzienia za próbę zabójstwa Magdy! Pijak i awanturnik z Grabiny wpakował Budzyńską do więzienia, żeby odegrać się za to, że pogrążyła go zeznaniami na procesie i przez nią siedzi za kratkami.

Śledztwo Marcina w 1897 odcinku "M jak miłość" pogrąży Święcickiego i Baczewskiego

Śledztwo Marcina, który w 1897 odcinku "M jak miłość" będzie działał razem z Andrzejem Budzyńskim, wykaże, że niewinną Magdę wpakowali do więzienia bracia Święciccy. Przekręt z kradzieżą pieniędzy z konta jej fundacji wymyślił nie prezes Baczewski, ale haker Błażej. Żeby jednak dopaść Baczewskiego, a potem też Święcickiego, Marcin wykorzysta żonę prezesa, którą ten zdradza. Joanna Baczewska (Kinga Głogowska) chętnie pójdzie na współpracę z detektywem.

Budzyński i Marcin będą śledzić hakera Błażeja w 1897 odcinku "M jak miłość"

Ale zanim to nastąpi w 1897 odcinku "M jak miłość" Marcin wpadnie na trop młodego Święcickiego, którego on i Budzyński będą śledzić, obserwować z ukrycia, czekając na dogodny moment, żeby zdobyć przeciwko niemu dowody na przekręt.

- Sam bym nie doszedł do tego, kto za tym stoi - stwierdzi Andrzej. - Pamiętaj, że wroga zawsze trzeba szukać przy sobie - odpowie Marcin.

Z ustaleń Chodakowskiego, któremu pomoże też Jakub Karski (Krzysztof Kwiatkowski) będzie w 1897 odcinku "M jak miłość" wynikało, że haker Błażej uległ silnej presji Święcickiego, który nakłonił młodszego brata na niewinną Magdę. Marcin wyjawi Budzyńskiemu, że chodziło o lojalność wobec starszego brata.

- Kiedy ich ojciec zapił się na śmierć, Święcicki praktycznie wychowywał młodszego brata… Utrzymywał go, pomógł go wykształcić... I młody teraz spłaca zaległe długi. Tak naprawdę, to wcale nie Błażej jest kluczem do rozwiązania tej sprawy... Tylko Baczewski - zauważy Chodakowski.

Nieznane fakty z życia Baczewskiego w 1897 odcinku "M jak miłość". Przekręty, długi i wierzyciele

W tym momencie w 1897 odcinku "M jak miłość" Andrzej przyzna, że sprawdził prezesa Jana Baczewskiego, zanim Magda przyjęła dla fundacji darowiznę od biznesmena, lecz nie znalazł nic podejrzanego. Jednak Marcin i Jakub będą mieli swoje sposoby, żeby ustalić, co Baczewski ma na sumieniu, jakie stoją za nim przekręty, ile ma długów i wierzycieli, którzy go ścigają i kto może im pomóc wpakować go do więzienia.

Wspólna akcja Marcina i Budzyńskiego w 1897 odcinku "M jak miłość" będzie na tyle tajna, że nawet Magda i Piotrek Zduński (Marcin Mroczek) nie będą wiedzieli, jak Andrzej chce uwolnić żonę z aresztu.