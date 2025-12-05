Barwy szczęścia, odcinek 3283: Sonia nie wyjdzie z aresztu za kaucją! Złe wieści w sprawie ofiary Stefaniaka - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3283 - wtorek, 23.12.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Zabójstwo Stefaniaka w serialu "Barwy szczęścia" będzie miało dla Soni przykre konsekwencje! Chociaż zabiła kochanka w obronie własnej, kiedy odkryła jak Robert krzywdził ją i jej syna Mateuszka (Filip Kowalewicz), faszerował ich narkotykami i sprowadzał do mieszkania bandytów, którzy ją gwałcili, to prawo będzie po stronie zmarłego zwyrodnialca.

Jak to możliwe skoro policja odzyska nagranie z ramki z dowodem na to, że Sonia padła ofiarą gwałtów, że Stefaniak na niej zarabiał? Kryminalna przeszłość byłej prostytutki będzie miała tutaj decydujące znaczenie dla prokuratury i sądu.

Sonia w areszcie do procesu w 3283 odcinku "Barw szczęścia"

W 3283 odcinku "Barw szczęścia" adwokat Soni, Klemens Górecki (Sebastian Perdek), przekaże Dominice (Karolina Chapko) złe wieści na temat aresztowanej przyjaciółki. Oskarżona o zabójstwo Stefaniaka nie wyjdzie z aresztu za kaucją. To będzie zbyt poważny zarzut, żeby prokuratura i sąd zgodziły się na to, by ofiara gwałtów czekała na proces na wolności. Niezależnie od kwoty kaucji, nawet gdyby to były duże pieniądze. - A jest jakaś szansa na to, żeby Sonia wyszła za kaucją? I jakiej wysokości... - zapyta prawnika, a ten od razu jej przerwie. - Obawiam się, że nie ma żadnej szansy - powie zrezygnowany Górecki.

Sonie nie zostanie uniewinniona za zabójstwo Stefaniaka w 3283 odcinku "Barw szczęścia"

Poza tym Klemens w 3283 odcinku "Barw szczęścia" uprzedzi, że podczas procesu Sonia na pewno nie zostanie uniewinniona. Co najwyżej może dostać łagodny wyrok za zabicie kochanka potwora. A to oznacza tylko jedno - areszt dla Soni przedłużony nawet do pół roku, długi proces, czekanie na wyrok sądu i odsiadka w więzieniu, gdzie może spędzić nawet kilka lat.