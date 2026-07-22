M jak miłość. Ciąża Anety w nowym sezonie. Przygotuje się na powiększenie rodziny, ale to nie wszystko 

Aneta w ciąży w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach? Padną konkretne informacje

Chodakowska od dawana marzy o drugim dziecku. Wspólnie z Olkiem wychowują Boryska (Tymon Szkopek), ale lekarka nie ukrywa, że chciałaby powiększenia rodziny. Rozmawiała o tym z mężem, ale przed końcem minionego sezonu serialu nie padły dobre wieści. I właśnie tu pojawi się duża zmiana. Już w 1983 odcinku "M jak miłość" po wakacyjnej przerwie padną konkrety o ciąży Anety. Jednak w przypadku tej bohaterki nic nie jest oczywiste, więc informacje o powiększeniu rodziny także pojawią się w dość nietypowy sposób.

Aneta dowie się o ciąży przez... wróżbę!

Jak podaje portal światseriali.interia.pl, Aneta pozna nowe fakty na temat swojego życia i przyszłości poprzez wróżby. To Tereska (Karolina Lutczyn) postawi Chodakowskiej pasjansa, a pierwsze przewidywania przyszłości okażą się sprzyjające i ucieszą lekarkę.

- Szczęśliwe małżeństwo, miłość kwitnie. Poza tym czeka cię wielka obfitość, widzę złoto i jakąś nową postać na horyzoncie… Może powiększenie rodziny? - cytuje wspomniany portal słowa Tereski. - Złoto biorę, ale to drugie… jesteś pewna? Można to jakoś opóźnić? - zażartuje Aneta. - Tyle lat już w tym siedzę, ale takich dobrych wibracji, mentalnych i… seksualnych, to ja nigdy w kartach nie widziałam - uzna Tereska, a Aneta z dumą przyzna, że narzekać na sprawy intymne z Olkiem nie może.

I chociaż Aneta zinterpretuje wróżby Tereski w ten sposób, że wkrótce zajdzie w ciążę, nie to będzie najbardziej szokujące. Owszem, prognozy powiększenia rodziny będą poniekąd spełnieniem marzeń lekarki, ale to nie wszystko, co Tereska będzie miała do przekazania. Niestety po temacie dziecka i ciąży przyjdzie także kiepska wróżba przyszłości...

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Tereska nie zatrzyma się na dobrych nowinach. Przy dalszym rozkładaniu kart sama się przerazi... Ostrzeże Anetę przed wrogiem, który grasuje, by zniszczyć jej rodzinę. Mało tego, Tereska zobaczy także coś, co mocno ją przerazi. Spróbuje ukryć przed Anetą, jak jest źle.

- (...) Ktoś bliski, kobieta, młoda… mroczne kłopoty… ta historia… skończy się źle, bardzo źle… I nie będziesz mogła jej pomóc... (...) Nie… chyba coś mi się pomyliło. Czasem tak jest, że karty nie współpracują - spróbuje urwać temat Tereska i to pokaże, że szczęście Anety i Olka jest zagrożone.