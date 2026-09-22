M jak miłość. Marysia po zdradzie zniszczy Arturowi prezent od Joanny! Tak się zemści na Rogowskim 

Marysia przyłapie Artura z Joanną. Tak odkryje jego zdradę w "M jak miłość"

Marysia jeszcze nie wie, że jej małżeństwo znalazło się na krawędzi. Artur będzie coraz bardziej zaangażowany w romans z Joanną, a jednocześnie nadal będzie próbował ukrywać prawdę przed żoną. Dobrzańska nie zamierza jednak zrezygnować z Rogowskiego. W 1945 odcinku „M jak miłość” pojawi się w przychodni i będzie próbowała przekonać Artura, by nie kończył ich relacji. Joanna wyzna mu, jak bardzo jest z nim związana. Artur po raz kolejny ulegnie emocjom i zamiast definitywnie zakończyć romans, zbliży się do kochanki. Nie będzie przy tym wiedział, że jego żona znajduje się w tym samym budynku. Marysia przyjdzie do przychodni razem z Judytą (Paulina Chruściel) i jej ojcem. W pewnym momencie postanowi wejść do gabinetu męża. Nie będzie miała pojęcia, że za drzwiami zobaczy scenę, która na zawsze zmieni jej życie. Artur i Joanna będą razem w intymnej sytuacji, gdy Marysia stanie w drzwiach. Rogowska po raz pierwszy zobaczy na własne oczy to, co do tej pory mogła jedynie podejrzewać. Romans męża przestanie być domysłem. Marysia dowie się, że Artur ją zdradza.

Marysia zniszczy prezent od Joanny. Wpadnie w szał

Po odkryciu zdrady Marysia nie będzie już patrzyła na Artura tak jak wcześniej. Tym bardziej że wcześniej miała już w rękach przedmiot, który powinien wzbudzić jej podejrzenia. Po powrocie Artura z Berlina w domu Rogowskich pojawił się gramofon wysłany przez Joannę. Do urządzenia dołączona była płyta, którą młoda lekarka podarowała Arturowi podczas wyjazdu na sympozjum. Była to wyjątkowo osobista pamiątka po jej rodzicach, opatrzona miłosną dedykacją:

Dla mojej Największej Miłości… Zawsze będę Cię kochać...

Marysia już wcześniej zwróciła uwagę na tajemniczy prezent. Nie znała jednak prawdziwego znaczenia płyty. Dopiero gdy zobaczy Artura z Joanną, wszystkie elementy układanki połączą się w całość. Wtedy płyta przestanie być dla niej zwykłym przedmiotem. Stanie się dowodem zdrady i symbolem relacji, którą Artur próbował przed nią ukryć. Marysia nie wytrzyma i zniszczy prezent, który Joanna dała jej mężowi.

Po zdradzie Marysia wyjedzie na Mazury. Pozna tam kogoś nowego

Zdrada Artura całkowicie zmieni Marysię. Kobieta, która przez lata była dla męża podporą i wielokrotnie próbowała ratować ich małżeństwo, tym razem nie będzie chciała udawać, że nic się nie stało. Rogowska zniknie i wyjedzie na Mazury. Będzie potrzebowała czasu oraz dystansu, żeby poukładać sobie życie po tym, czego dowie się o Arturze. Nie wiadomo jeszcze dokładnie, jak potoczą się jej dalsze losy, ale wiadomo, że na Mazurach czeka ją nowe spotkanie. Marysia pozna tam Jerzego Wielickiego (Marcin Kwaśny). Nowa znajomość pojawi się w jej życiu w momencie, gdy po zdradzie Artura będzie musiała zastanowić się, czego właściwie chce od przyszłości. Czy właśnie wtedy rozpocznie się zupełnie nowy rozdział w życiu Rogowskiej?