M jak miłość, odcinek 1947: Wielka konfrontacja Marii i Joanny! Rogowska usłyszy coś, czego się nie spodziewa

Joanna przyjedzie do Marii w 1947 odcinku "M jak miłość"! Wprost zażąda od niej Artura

W 1947 odcinku "M jak miłość" Maria nadal będzie dochodziła do siebie po odkryciu zdrady męża. Romans Artura z dużo młodszą Joanną nie okaże się przelotną fascynacją, którą Rogowski będzie mógł zakończyć jednym przeproszeniem. Lekarz zaangażuje się w tę relację znacznie mocniej, niż początkowo sam będzie chciał przyznać, a wyjazd z kochanką do Berlina tylko wszystko pogorszy. Tam Artur i Joanna spędzą razem noc, a Dobrzańska otwarcie zapowie ukochanemu, że nie zamierza się poddać i będzie o niego walczyła.

Sytuacja w 1947 odcinku "M jak miłość" zacznie jednak wyglądać inaczej, kiedy Artur wyprowadzi się z Grabiny. Maria dostanie wreszcie przestrzeń, żeby zastanowić się, czego naprawdę chce. Złość i upokorzenie nie znikną, ale Rogowska zacznie dopuszczać do siebie myśl, że ich wieloletniego małżeństwa nie da się tak łatwo przekreślić. Zwłaszcza że mąż będzie deklarował gotowość do pracy nad sobą i zgodzi się nawet na terapię, żeby udowodnić Marysi, że naprawdę chce ratować rodzinę.

Wielka konfrontacja Marii i Joanny! Rogowska usłyszy, że ma pozwolić mężowi odejść

W 1947 odcinku "M jak miłość" Joanna stanie naprzeciw Marii już bez Artura pomiędzy nimi. Dwie kobiety, które kochają tego samego mężczyznę, będą musiały w końcu powiedzieć sobie wszystko prosto w twarz. Dobrzańska od miesięcy będzie przekonana, że jej relacja z Rogowskim to nie zwykły romans, tylko wielka miłość. Już wcześniej zapewni Artura, że nie zrezygnuje z niego nawet wtedy, gdy on będzie próbował wrócić do żony.

Joanna zrobi więc kolejny krok. Przyjedzie do rodzinnego domu Mostowiaków i w 1947 odcinku "M jak miłość" zażąda od Marii, żeby ta pozwoliła Arturowi odejść! Rogowska może być w szoku nie tylko samą wizytą kochanki męża, ale również jej bezczelnością. Jeszcze chwilę wcześniej sama będzie zastanawiała się, czy dać niewiernemu mężowi ostatnią szansę, a teraz kobieta, z którą ją zdradzał, zjawi się właściwie po to, żeby przekonywać ją do rezygnacji z własnego małżeństwa.

Paweł wpadnie w szał przez zdradę Artura! W 1947 odcinku "M jak miłość" o mało go nie zaatakuje

W 1947 odcinku "M jak miłość" wieści o dramacie Marii dotrą również do Pawła (Rafał Mroczek). Zduński nie będzie potrafił podejść do zdrady matki tak spokojnie jak Barbara. Kiedy pozna szczegóły romansu Artura i dowie się, co dzieje się w małżeństwie Rogowskich, emocje natychmiast wezmą nad nim górę. Paweł będzie tak wściekły na ojczyma, że o mało nie rzuci się na niego z pięściami...

Kiedy 1947 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1947 "M jak miłość" będzie miał premierę w poniedziałek, 12 października 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2