Barwy szczęścia, odcinek 3404: Mariusz pójdzie w nocy do Janki! Nie będzie mógł patrzeć na jej cierpienie - ZDJĘCIA

Janka zostanie sama po śmierci ojca! W 3404 odcinku "Barw szczęścia" Mariusz znów ruszy jej z pomocą

W 3404 odcinku "Barw szczęścia" Janka nadal nie będzie potrafiła pogodzić się ze śmiercią ojca. Jeszcze niedawno Rysiek będzie żył, a Mariusz na własne oczy zobaczy moment, w którym mężczyzna dostanie kolejnego zawału. Karpiuk zrobi wtedy wszystko, co będzie w jego mocy. Będzie reanimował Dąbrowskiego aż do przyjazdu karetki i dopiero ratownicy przejmą od niego walkę o życie chorego. Niestety nawet profesjonalna pomoc medyczna nie wystarczy i ojciec Janki umrze w szpitalu.

W 3404 odcinku "Barw szczęścia" tragedia szczególnie mocno uderzy w Jankę, bo dziewczyna nie zdąży nawet pożegnać się z tatą. Kiedy przyjedzie do szpitala, Rysiek będzie nieprzytomny, a później już się nie obudzi. Na młodą rolniczkę spadnie więc nie tylko ogromny ból po stracie najbliższej osoby, ale także wszystkie obowiązki związane z organizacją pogrzebu. Jakby tego było mało, nie dostanie wsparcia, na które będzie liczyła ze strony własnej siostry.

Mariusz w 3404 odcinku "Barw szczęścia" usłyszy płacz Janki w środku nocy! Nie będzie w stanie przejść obojętnie

Najbardziej przejmująca scena w 3404 odcinku "Barw szczęścia" rozegra się już po zmroku. Janka spróbuje odpocząć w domu Karpiuka, ale kiedy zostanie sama ze swoimi myślami, emocje w końcu wezmą górę. Dziewczyna zacznie płakać za zmarłym ojcem. Cały dzień może próbować zachowywać się dzielnie i koncentrować na formalnościach związanych z pogrzebem, ale nocą nie będzie już miała czym odwracać uwagi od ogromnej straty.

W 3404 odcinku "Barw szczęścia" Mariusz usłyszy jej płacz i od razu się zaniepokoi. Podejdzie do pokoju, w którym będzie spała Janka, ale nie wtargnie do środka bez pytania. Zatrzyma się pod drzwiami i przez chwilę będzie nasłuchiwał. Dla Karpiuka stanie się jasne, że zapewnienia dziewczyny, iż jakoś sobie radzi, niewiele mają wspólnego z prawdą. Janka będzie kompletnie rozbita, tylko nie będzie chciała obarczać swoimi emocjami kolejnej osoby... Mariusz w końcu nie wytrzyma ciszy i da znać Jance, że stoi po drugiej stronie drzwi. Zapyta ją wprost, czy potrzebuje jego pomocy i czy chce, żeby do niej wszedł. Nie będzie naciskał ani próbował zmuszać jej do rozmowy. Po prostu pokaże, że jeśli dziewczyna nie chce tej nocy być sama, ma obok siebie kogoś, kto jej nie zostawi.

Kiedy 3404 odcinek "Barwy szczęścia"?

Odcinek 3404 "Barwy szczęścia" będzie miał premierę w środę, 23września 2026 roku o godzinie 20:05 na kanale TVP2.

Barwy szczęścia ZWIASTUN. Mariusz nie poradzi sobie ze śmiercią Dąbrowskiego. Mimo wsparcia Kasi postanowi zaopiekować się Janką