M jak miłość, odcinek 1943: Oficjalna randka Martyny i Jakuba to początek. Wcale nie będą razem? - ZDJĘCIA

Randka Martyny i Jakuba w 1943 odcinku "M jak miłość"

Martyna z Karskim wreszcie dadzą ponieść się uczuciom. Wysocka już w poprzednich odcinkach serialu wiedziała, że w jej sercu tlą się uczucia do detektywa. Jednak po nieudanej historii miłosnej z Marcinem (Mikołaj Roznerski) oraz po wcześniejszej tragicznej śmierci jej męża, było jej trudno otworzyć się na miłość. Sam Jakub także miał niedokończone sprawy z Kasią (Paulina Lasota). Nadal nie wie, że jest biologicznym ojcem jej córki.

Jednak już w 1943 odcinku "M jak miłość" Martyna z Jakubem pójdą na prawdziwą randkę. Wysocka wybierze na tę okazję czerwoną sukienkę, a detektyw postawi na elegancję. Tak rozpocznie się romans tej dwójki. Czy szczęśliwy? Tu pojawia się problem.

Uczucie Martyny i Jakuba nie przetrwa?

Już wiadomo, że uczucie Martyny i Karskiego może być wystawione na większą próbę. Wszystko przez to, że u Kasi rozkręcą się wielkie problemy. Głównie przez to, że detektyw nadal nie zna prawdy o ojcostwie. Jednak można przypuszczać, że wkrótce prawda wyjdzie na jaw. To dlatego, że lekarka zauważy, że Mariusz (Mateusz Mosiewicz) wcale nie jest taki jak na początku związku. Nagle pokaże drugą twarz. Brutalną i agresywną! Wtedy Kasia na pewno zauważy, że dobry i pomocny Jakub był jednak bardzo kochającym i oddanym partnerem... Możliwe, że Kasia będzie chciała wrócić do byłego męża...

Historia Kasi i Jakuba wcale się nie skończyła?

Nie da się zignorować tego, że podczas wakacji aktorzy relacjonowali zdjęcia z planu "M jak miłość" i często było widać wspólne ujęcia Kasi i Jakuba. To oznacza, że nie będzie końca relacji tej dwójki. I właśnie to może zaważyć na dalszym losie Martyny i Karskiego. Tym bardziej jeśli prawda o ojcu Zosi wyjdzie na jaw.