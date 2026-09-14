M jak miłość, odcinek 1939: Walat aresztowany po wypadku Marysi i Agnes! Teraz zabójca Franki zacznie grozić Natalce - ZDJĘCIA

Dominik Walat zatrzymany przez policję w 1939 odcinku "M jak miłość"

Po wypadku Marysi i Agnes, który znów spowoduje Dominik Walat, Natalka z Rafałem przyłapią chłopaka na gorącym uczynku. Chłopak w ogóle nie powinien prowadzić pojazdu, bo przecież doprowadził do tragedii Franki i Pawła (Rafał Mroczek). Może nie bezpośrednio zabił góralkę, ale to właśnie groźny wypadek na drodze z Grabiny spowodował uraz głowy, tętniaka i późniejszą tragedię. Franka właśnie przez dramat na drodze spowodowany nieodpowiedzialną jazdą Walata znalazła się na badaniach, a potem nie przeżyła trudnej operacji.

To nie koniec, bo już w 1939 odcinku "M jak miłość" Dominik spowoduje kolejną kolizję. Tym razem zagrozi Agnes i Marysi. Rogowska rozpozna sprawcę wypadku Zduńskich i wręcz wykrzyczy mu, że zabił jej synową. Dzięki uważnemu rowerzyście, na miejscu pojawi się policja.

Cwaniak Walat będzie odgrażał się Natalce i Rafałowi w 1939 odcinku "M jak miłość"

Walat, zamiast na spokojnie i z odpowiedną skruchą podejść do sprawy, zadziała wręcz odwrotnie. Zacznie pyskować w kierunku Natalki i Rafała, a Skotnicki nie wytrzyma.

- Nie no, bez jaj... Mój ojciec zaraz tu będzie! - zacznie pyskować Walat. - To będzie mógł przyjechać prosto na komisariat. Zapraszamy do radiowozu - nie ugnie się Rafał. - Ale ja nigdzie z wami nie jadę! - Zostaw mnie, to boli! Mój ojciec... On wam zaraz pokaże! - Dominik do ostatniej chwili nie przestanie straszyć Natalki i jej policyjnego partnera swoim wpływowym tatą.

Walat w 1939 odcinku "M jak miłość" wreszcie pójdzie siedzieć na długie lata?

Natalka potwierdzi w obecności Marysi, że Walt dostanie wyrok bez zawieszenia. Już wcześniej spowodował wypadek, miał zakaz prowadzenia pojazdów, a mimo to znów narozrabia. Może tym razem pożałuje, że nikogo się nie słucha i robi co chce.

Kiedy 1939 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1939 "M jak miłość" będzie miał premierę w poniedziałek, 14 września 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.