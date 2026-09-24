M jak miłość, odcinek 1943: Ucieczka Kasi i Mariusza za granicę. Tak unikną odpowiedzialności za śmierć Sowińskiego? - ZDJĘCIA

Kasia zaproponuje Mariuszowi ucieczkę do USA

W 1943 odcinku "M jak miłość" Kasia będzie chciała porozmawiać z mężem późnym wieczorem. Mariusz wróci po wyprawie do Poznania, a kobieta od razu zauważy, że jest zmęczony. Sanocki zapewni ją jednak, że udało mu się rozwiązać trudną sytuację. Słowem nie wspomni, że załatwił Sowińskiego...

- Pewnie jesteś wykończony po tej wyprawie do Poznania - powie Kasia.

- To nie była łatwa sytuacja, ale na szczęście udało się wszystko rozwiązać. Przepraszam, że tak wyszło, chciałaś pogadać. Może teraz powiesz mi o co chodziło?

- Wyjedźmy do Stanów. Żałuję, że od razu się nie zgodziłam. Wiem, że pozamykałeś tam swoje sprawy, ale może uda się to jakoś odkręcić...

Mariusz będzie miał przed żoną straszną tajemnicę, ale zgodzi się na wyjazd

Kasia nie będzie wiedziała, że w momencie tej rozmowy sytuacja wygląda zupełnie inaczej, niż jej się wydaje. Sowiński, którego kobieta chciała się pozbyć ze swojego życia, będzie już martwy. Mariusz wcześniej zaatakuje go w jego własnym domu. Po zabójstwie nie powie jej jednak ani słowa. Wróci do domu i będzie musiał prowadzić z Kasią normalną rozmowę, mimo że chwilę wcześniej dopuścił się zbrodni. Kobieta nie zorientuje się, że wydarzyło się coś tragicznego. Wyjazd z Polski może stać się dla nich sposobem na zniknięcie.

Kasia z Mariuszem znikną z Polski i unikną kary?

Kasia będzie chciała wyjechać z Mariuszem do Stanów, ale nie oznacza to, że małżonkowie tak szybko opuszczą Polskę. Po zaginięciu Sowińskiego rozpocznie się śledztwo, a policja zacznie ustalać, co stało się z dyrektorem kliniki. Mało tego, Karski (Krzysztof Kwiatkowski) znajdzie w mieszkaniu dyrektora naszyjnik lekarki. Ona sama zrobi wszystko, by poprosić go o dużą dyskrecję. Wyjazd nie będzie taki prosty.

Kiedy 1943 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1943 "M jak miłość" będzie miał premierę w poniedziałek, 28 września 2026, o godz. 20.50 w TVP2.