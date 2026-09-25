M jak miłość, odcinek 1950: Anita nie może zajść w ciążę! Kolejne nieudane próby poróżnią ją z Kamilem

Anita znów zobaczy tylko jedną kreskę! W 1950 odcinku "M jak miłość" będzie o krok od załamania

W 1950 odcinku "M jak miłość" Anita po raz kolejny będzie z ogromną nadzieją wykonywała test ciążowy. Od dłuższego czasu jej życie coraz bardziej zacznie kręcić się wokół jednego celu, chce zostać mamą i mieć z Kamilem wspólne dziecko. Każdy kolejny miesiąc bez upragnionych dwóch kresek będzie jednak odbierała coraz bardziej osobiście...

Przypomnijmy jednak, że jeszcze niedawno sytuacja wyglądała zupełnie inaczej. To właśnie Kamil jako pierwszy zaczął mówić o powiększeniu rodziny. Po opiece nad dziećmi Zduńskich Gryc doszedł do wniosku, że chciałby ponownie zostać ojcem, tym razem u boku Anity. Laskowska początkowo była jego deklaracją zaskoczona, ale bardzo szybko potraktowała temat poważnie. W 1950 odcinku "M jak miłość" sytuacja całkowicie się jednak odwróci. Anita będzie już tak mocno skoncentrowana na ciąży, że każdy negatywny wynik testu zacznie być dla niej małą osobistą tragedią. Zamiast spokojnie podejść do kolejnych prób, coraz trudniej będzie jej ukrywać rozczarowanie i poczucie bezsilności.

Kolejna kłótnia Anity i Kamila w 1950 odcinku "M jak miłość" ! Gryc będzie miał dość ciągłej presji

Problemy tej pary nie zaczną się dopiero w 1950 odcinku "M jak miłość". Już wcześniej będzie widać, że Anita i Kamil zupełnie inaczej podchodzą do starań o dziecko. Laskowska zacznie planować wszystko coraz dokładniej i podporządkowywać ich codzienność upragnionej ciąży. Gryc będzie natomiast tęsknił za spontanicznością, która wcześniej była bardzo ważną częścią ich związku.

Jeszcze w 1944 odcinku "M jak miłość" Kamil zacznie mieć problem z tym, że temat dziecka przejmuje kontrolę nad ich relacją. Prawnik chciał zostać ojcem, ale nie spodziewał się, że od tej chwili każda intymna chwila może zamienić się w realizowanie kolejnego punktu planu. Anita będzie zaś odbierała jego dystans jako znak, że być może Gryc wcale nie chce dziecka tak bardzo jak ona.

Test ciążowy Anity trafi do Magdy! Wynik wprawi Budzyńską w szok w 1950 odcinku "M jak miłość"

W 1950 odcinku "M jak miłość" wątek kolejnych nieudanych prób Anity przyniesie jeszcze jeden wyjątkowo zaskakujący zwrot. Laskowska będzie miała zapas testów ciążowych, a jeden z nich trafi do Magdy. Budzyńska zupełnie niespodziewanie sama postanowi go wykonać. I wtedy wydarzy się coś, czego Magda absolutnie nie będzie się spodziewała. W 1950 odcinku "M jak miłość"Budzyńska spojrzy na wynik testu i aż osłupieje. Oficjalna zapowiedź nie zdradza jeszcze jednoznacznie, co dokładnie zobaczy, ale reakcja Magdy będzie bardzo silna.

Sytuacja będzie o tyle niezwykła, że ciąża dla Budzyńskiej od lat wydawała się praktycznie niemożliwa. Magda ma za sobą przeszczep serca i przez lata wiedziała, że ewentualna ciąża stanowiłaby dla jej zdrowia ogromne zagrożenie. Dlatego wynik testu, który pierwotnie należał przecież do Anity, może otworzyć zupełnie nowy i wyjątkowo dramatyczny wątek. Dla samej Anity w 1950 odcinku "M jak miłość" kontrast będzie wyjątkowo bolesny. Ona od tygodni będzie podporządkowywała swoje życie staraniom, wykonywała kolejne testy i za każdym razem mierzyła się z rozczarowaniem. Tymczasem jedna spontaniczna decyzja Magdy doprowadzi do wyniku, którego Budzyńska kompletnie nie będzie potrafiła zrozumieć.

Kiedy 1950 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1950 "M jak miłość" będzie miał premierę ww wtorek, 20 października 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.