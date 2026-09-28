M jak miłość, odcinek 1949: Olek zmusi Anetę, by wyjawiła prawdę o dziecku Kasi! Sam pójdzie do Jakuba i powie mu, że jest ojcem Zosi?

Małgorzata Pala
Małgorzata Pala
2026-09-28 10:42

Olek (Maurycy Popiel) w 1949 odcinku "M jak miłość" przymusi Anetę (Ilona Janyst), by wreszcie wyznała prawdę o prawdziwym ojcu dziecka Kasi (Paulina Lasota)! Wcześniej Chodakowska zdradzi mężowi największy sekret lekarki. Dotąd milczała, nie odzywała się na temat tego, że biologicznym tatą Zosi jest Jakub Karski (Krzysztof Kwiatkowski), a nie Mariusz (Mateusz Mosiewicz). Wszystkie sekrety mają jednak swój termin, a w 1949 odcinku "M jak miłość" Olek nie będzie chciał słuchać tłumaczeń. Chodakowski osobiście pójdzie do Jakuba i powie mu o dziecku?

Olek pozna tajemnicę dotyczącą ojcostwa Zosi 

Jak informowaliśmy, Aneta sama wygada się w temacie prawdziwego ojca małej Zosi. Chodakowska od dawna wie, że biologicznym tatą dziewczynki jest Jakub, a nie Mariusz. Co więcej, próbowała wpłynąć na przyjaciółkę, by przestała kłamać i mącić. Kasia nigdy nie zdecydowała się wyznać mężowi prawdy. Nadal brnie w kłamstwo.

Jednak Aneta puści parę z ust i to półświadomie, ponieważ już w 1948 odcinku "M jak miłość" zażyje leki nasenne, ale nieroztropnie połączy je z alkoholem... Skutek będzie taki, że zamroczona lekarka zacznie mamrotać na głos pewne kwestie. I wtedy Olek wyłapie, że żona mówi o tajemnicy Kasi, o ojcu Zosi i całym spisku. Dozna szoku!

Olek każe Anecie wyznać prawdę o ojcu Zosi w 1949 odcinku "M jak miłość"

Sytuacja zaogni się w 1949 odcinku "M jak miłość", kiedy Olek wróci do tematu ojca Zosi. Może faktycznie weźmie poprawkę na to, że żona w momencie mamrotania faktów o kłamstwie przyjaciółki, była w kiepskim stanie, ale lekarz nie zostawi tego tematu. Szybko podejmie ostre rozmowy z Anetą. Zażąda, by żona wyjaśniła mu kwestię ojcostwa Zosi i to, co tak naprawdę nawyprawiała Kasia.

Olek sam wyzna Jakubowie prawdę o ojcostwie?

Nie jest tajemnicą, że Olek przyjaźni się z Jakubem i na pewno nie będzie chciał go oszukiwać. Jeśli faktycznie skompletuje wszelkie fakty o tym, że to kolega jest ojcem dziecka Zosi, na pewno nie da rady milczeć. Chodakowski w 1949 odcinku "M jak miłość" zacznie naciskać, że Karski musi znać prawdę. Tak prawda o ojcostwie wyjdzie na jaw? Zrobi się z tego ogromne zamieszanie.

Kiedy 1949 odcinek "M jak miłość" w TVP2? 

Odcinek 1949 "M jak miłość" będzie miał premierę w poniedziałek, 19 października 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2

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