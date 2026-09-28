Dziedzictwo, odcinek 1042: Aynur trafi w ręce policji! Śmierć Ezgi pogrąży ukochaną Sinana? - ZDJĘCIA

Aynur zostanie zatrzymana w 1042. odcinku „Dziedzictwa”

Podczas awarii prądu w domu Sinana, prokurator postanowi wykorzystać sprzyjający klimat, by wyznać Aynur miłość. Zanim zdąży cokolwiek powiedzieć, rozlegnie się pukanie do drzwi. Do środka wkroczy policja, która zabierze Aynur na komisariat w związku ze sprawą śmierci Ezgi. Przypomnijmy, że jeszcze niedawno to właśnie ona próbowała otworzyć Sinanowi oczy na kłamstwa jego narzeczonej, wyjawiając prawdę o jej rzekomej niepłodności i sfingowanej próbie samobójczej.

Sinan będzie próbował pomóc Aynur w 1042. odcinku „Dziedzictwa”

Zszokowany obrotem spraw Sinan ruszy z odsieczą. Spróbuje wybadać u prokuratora Barana, dlaczego śledczy skierowali swoje podejrzenia na Aynur i co zdołali ustalić w kwestii śmierci Ezgi. Niestety, Baran, nie pałając sympatią do Sinana, będzie mu rzucał kłody pod nogi, utrudniając dostęp do akt sprawy.

Sytuacja Aynur w 1042. odcinku ulegnie znacznemu pogorszeniu. Kobieta, jako ostatnia widziała Ezgi przy życiu, a ich spotkanie w pustostanie zakończyło się bójką – Ezgi w akcie desperacji zaatakowała gosposię pięściami. Co gorsza, odgłosy awantury dotarły do uszu przypadkowego świadka, co rzuci dodatkowe podejrzenia na Aynur.

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„Dziedzictwo” – data i godzina emisji odcinka 1042

Nowe odcinki „Dziedzictwa” można śledzić od poniedziałku do niedzieli, o godzinie 16:00 na TVP1. Odcinek 1042 zadebiutuje na ekranach w piątek, 2 października 2026 roku. Wszyscy ci, którzy przegapią emisję, będą mogli nadrobić zaległości, korzystając z platformy TVP VOD.

„Dziedzictwo” – opis serialu i obsada

Fabuła serialu „Dziedzictwo” skupia się na trudnym losie Yusufa, który po stracie rodziców zamieszkuje z wujem Yamanem. Obecność Seher, ciotki chłopca, wprowadzi niemałe zamieszanie, początkowo prowokując niechęć, która z czasem przerodzi się w miłość. Rodzące się między dorosłymi uczucie, zacementowane pragnieniem ocalenia małego Yusufa, da nadzieję na lepsze jutro.

Śmierć Yamana Kırımlı w kolejnych sezonach zmusi bohaterów do zmierzenia się z dramatycznymi wyborami, a ciężar opieki nad osieroconym chłopcem spadnie na Nanę Maryam.

Nad jej głową zbierze się kolejne widmo – deportacja. Na ratunek pospieszy Poyraz, decydując się na fikcyjne małżeństwo z Naną, by ocalić ją i świat Yusufa. Ich relacja przerodzi się jednak w skomplikowaną sieć nowych emocji i konfliktów.

W serialu „Dziedzictwo” oglądamy m.in.:

Halila İbrahima Ceyhana w roli Yamana Kırımlı,

Sılę Türkoğlu jako Seher Kırımlı,

Nanukę Stambolishvili wcielającą się w Nanę,

Nika Xhelilaja jako Poyraza,

Berata Rüzgara Özkan jako małego Yusufa.

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