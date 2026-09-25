Dziedzictwo, odcinek 1040: Ezgi została skazana na śmierć? Ktoś urządzi na nią brutalną zasadzkę - ZDJĘCIA

Awantura Ezgi i Aynur w 1040. odcinku "Dziedzictwa"

Po aferze związanej z intrygami Isil, relacje między bohaterkami stają się jeszcze gorsze. W 1040. odsłonie "Dziedzictwa" zdesperowana Ezgi zechce rozmówić się z Aynur. Spotkanie szybko przerodzi się w niezwykle burzliwą awanturę. Ezgi będzie kipieć ze złości z powodu tego, że Aynur zniszczyła jej szanse na małżeństwo z Sinanem. Dodatkowo rozwścieczy ją fakt, że usłyszała od niej bolesne słowa – zarzut bycia jedynie służącą i ulotnym kaprysem dla Sinana. W przypływie olbrzymiego gniewu i rozpaczy Ezgi rzuci się na swoją rywalkę, lecz w porę uda jej się zapanować nad emocjami. Niestety, to dopiero preludium do prawdziwego dramatu.

Dramatyczny atak nożownika na Ezgi w 1040. odcinku "Dziedzictwa"

Chwilę po trudnej konfrontacji z Aynur, w 1040. epizodzie "Dziedzictwa", Ezgi skieruje się w stronę swojego domu. To właśnie tam dojdzie do tragicznego incydentu. Zostanie zaatakowana przez uzbrojonego w nóż bandytę. Sprawca niespodziewanie rzuci się na kobietę, zadając jej kilka ciosów ostrym narzędziem. Była partnerka Sinana upadnie na ziemię, podczas gdy napastnik szybko zbiegnie z miejsca zdarzenia, dbając o to, by nikt go nie zauważył. Istnieje prawdopodobieństwo, że za atakiem stoi Isil, matka Sinana, pragnąca zemsty za ujawnienie sekretów dotyczących jej zdrowia. Czy te podejrzenia okażą się słuszne? Tę tajemnicę rozwiążą kolejne odcinki tureckiej produkcji.

Isil opuszcza posiadłość Sinana w 1040. odcinku "Dziedzictwa"

Równolegle, Isil podejmie ważny krok – postanowi na stałe wyprowadzić się z domu Sinana. Decyzja ta zapadnie w konsekwencji niedawnych zawirowań w jej relacjach z synem. Opuszczenie przez nią posiadłości wniesie kolejne zawirowania do i tak już napiętej sytuacji w ich rodzinie.

"Dziedzictwo" - kiedy oglądać 1040. odcinek? Data i godzina emisji

Nowe epizody serialu "Dziedzictwo" można śledzić każdego dnia o godzinie 16:00 w TVP1. Odcinek z numerem 1040 zadebiutuje na ekranach w środę, 30 września 2026 roku. Dla tych, którzy przegapią telewizyjną premierę, wszystkie odcinki są dostępne online w serwisie TVP VOD.

Fabuła i obsada hitu "Dziedzictwo"

"Dziedzictwo" (w oryginale "Emanet") to ceniona przez widzów telenowela, w której przeplatają się wątki miłosne, dramaty i nieustanna walka o bliskich. Historia rozpoczyna się, gdy po śmierci rodziców mały Yusuf trafia pod skrzydła swojego surowego wuja, Yamana. Kiedy w życiu chłopca zjawia się jego skromna ciotka, Seher, dochodzi do wybuchu silnych emocji. Mimo początkowej niechęci i działań nieprzyjaciół, z czasem pomiędzy opiekunami rodzi się miłość, a ich związek daje dziecku poczucie bezpieczeństwa.

W kolejnych sezonach serialu narracja nabiera mroczniejszych barw, a bohaterowie stają w obliczu bolesnych strat. W wyniku tragicznych wydarzeń Yaman Kırımlı umiera, a brzemię wychowania Yusufa i kontynuowania jego dziedzictwa spoczywa na Nanie Maryam.

Sytuacja komplikuje się jeszcze mocniej, kiedy Nanie grozi deportacja. By zapobiec jej wyjazdowi i kolejnemu wstrząsowi w życiu Yusufa, pojawia się Poyraz. Postanawia on wziąć z Naną fikcyjny ślub. Z czasem to wymuszone, rozsądkowe małżeństwo zaczyna obfitować w nowe konflikty, głębokie emocje i stopniowo budujące się więzi.

W rolach głównych występują między innymi:

Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman Kırımlı

Sıla Türkoğlu jako Seher Kırımlı

Nanuka Stambolishvili jako Nana

Nik Xhelilaj jako Poyraz

Berat Rüzgar Özkan jako mały Yusuf

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