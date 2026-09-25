Splątane losy, odcinek 53: Awantura przy świadkach! Meltem zaatakuje Yasemin, a Burak wkroczy do akcji [ZDJĘCIA]

Awantura i obrona Yasemin przez Buraka w 53. odcinku „Splątanych losów”

Nadchodząca odsłona przyniesie potężny skandal z udziałem głównych bohaterów. Meltem nie powstrzyma negatywnych emocji i brutalnie obrazi Yasemin przy świadkach. Takie zachowanie wywoła natychmiastową reakcję Buraka, który stanowczo przeciwstawi się agresorce i ochroni ukochaną przed dalszymi atakami. Medyk ostatecznie zabierze zdenerwowaną kobietę do jej mieszkania, a tam sytuacja ulegnie znacznemu uspokojeniu. Pielęgniarka zaproponuje mu filiżankę gorącego napoju, co pozwoli obojgu na dłuższą chwilę wytchnienia od szpitalnych stresów. Wspólnie spędzone popołudnie wyraźnie zbliży tę dwójkę do siebie.

Serhat i Cem interweniują. Ważna rada dla Kerema

W życiu Kerema nastąpi moment poważnej refleksji za sprawą jego bliskich współpracowników. Serhat wspólnie z Cemem przeprowadzą z nim niezwykle szczerą rozmowę wychowawczą. Mężczyźni spróbują uświadomić koledze, że powinien natychmiast odciąć się od pobocznych problemów i maksymalnie zaangażować w powierzone mu obowiązki. Taka szczera wymiana zdań ma stanowić dla niego impuls do uporządkowania własnego życia zawodowego.

Ayfer ostrzega Halila przed Remzim. Mroczne sekrety rodziny Münevver

Spore napięcie pojawi się również w wątku Halila, którego Ayfer będzie usilnie błagać o unikanie jakichkolwiek kontaktów z Remzim. Obawy kobiety są w pełni uzasadnione ze względu na wcześniejsze poczynania tego niebezpiecznego mężczyzny. Intruz nieustannie próbuje bowiem ugrać coś dla siebie, wykorzystując poufne fakty z życia familii Münevver. W czterdziestym dziewiątym epizodzie szantażysta zażądał gotówki w zamian za milczenie w sprawie Tahsina. Z kolei w pięćdziesiątej odsłonie Halil zlokalizował kryjówkę przestępcy i wdał się z nim w brutalną bójkę.

Kiedy oglądać 53. odcinek tureckiego serialu „Splątane losy” w TVP1?

Najnowszą odsłonę popularnej zagranicznej produkcji fani obejrzą dokładnie w piątek 25 września 2026 roku. Telewizyjna Jedynka pokaże ten epizod punktualnie o godzinie czternastej. Osoby preferujące platformy internetowe będą mogły śledzić losy bohaterów za pośrednictwem serwisu streamingowego TVP VOD.

Obsada i fabuła produkcji „Splątane losy”

Fabuła tej tureckiej telenoweli kręci się wokół majętnej oraz wyjątkowo apodyktycznej mieszkanki Stambułu. Codzienność Münevver Ketenci wywraca się do góry nogami, gdy pewnego dnia pod jej drzwiami staje pięcioletnia Mine. Kobieta dowiaduje się wówczas o istnieniu wnuczki i rozpoczyna gorączkowe poszukiwania swojej zaginionej córki Pakize. Równolegle na ekranie rozwija się uczucie między pielęgniarką Yasemin oraz lekarzem Burakiem, a widzowie mogą obserwować rozkwit tego medycznego romansu.

Obsada:

Nilgün Kasapbaşoğlu wciela się w postać Münevver Ketenci

Kayra Aleyna Zabcı odgrywa rolę Yasemin Kardan

Emir Gülsever występuje jako Burak

Şerif Bozkurt gra postać o imieniu Halil

Yeşim Ceylan pojawia się na ekranie jako Ayfer

Doğaç Gözüdeli kreuje bohatera imieniem Kerem

Zelal Barlas gra serialową Meltem

İrem Korkmaz wciela się w postać Ezgi

Nesrin Yıldırım występuje w produkcji jako Suzan

Elifnaz Sabuncu odgrywa rolę Pınar

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