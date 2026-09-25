Splątane losy, odcinek 55: Yasemin będzie przerażona groźbą Meltem! Ma dowód, który może ją pogrążyć - ZDJĘCIA

Meltem szantażuje Yasemin w 55. odcinku serialu „Splątane losy”

Konflikt między bohaterkami przybiera na sile po wydarzeniach z pięćdziesiątego trzeciego epizodu, kiedy to Meltem publicznie upokorzyła pielęgniarkę i weszła w otwarty spór z Burakiem. Kobieta nie zamierza jednak odpuszczać i w pięćdziesiątym piątym odcinku tureckiej produkcji posuwa się do jawnego szantażu. Bezwzględna intrygantka oświadcza rywalce, że doprowadzi do jej natychmiastowego zwolnienia z placówki medycznej. Głównym argumentem w tej walce okazuje się obciążający dowód. Meltem przyznaje, że widziała romantyczną fotografię Yasemin i Buraka wykonaną na wybrzeżu. Zdjęcie to stanowi ogromne niebezpieczeństwo dla kariery pielęgniarki, ponieważ przez długi czas relacja z lekarzem była pilnie strzeżoną tajemnicą.

Kerem knuje przeciwko Burakowi w nowym odcinku „Splątanych losów”

Nadchodzące wydarzenia nie będą łaskawe również dla samego lekarza. Zazdrosny o rywala Kerem celowo podkłada mu błędną dokumentację medyczną pacjenta, aby skompromitować go w oczach ordynatora. Młody medyk nie kryje swojego zdumienia tak perfidnym zagraniem ze strony kolegi z pracy. Całe to zamieszanie wynika z faktu, że sprawca intrygi od dawna darzy uczuciem piękną pielęgniarkę. W poprzednim epizodzie Zuhal zdradziła samej Yasemin prawdę o ukrytej miłości Kerema, podczas gdy Ezgi pałała do niej ogromną nienawiścią, napędzaną właśnie niepohamowaną zazdrością.

Munevver przepisuje majątek na Suzan w 55. odcinku „Splątanych losów”

Zamożna seniorka kontynuuje swoje działania mające na celu ochronę najbliższych. W poprzedniej odsłonie serialu kobieta zamierzała wręczyć Halilowi potężną gotówkę, którą ten miał następnie przekazać Suzan w ramach życiowej polisy. Akcja pięćdziesiątego piątego odcinka przynosi jednak zmianę strategii, gdyż bohaterka kontaktuje się z notariuszem w celu formalnego przepisania na nią całej posiadłości. Ten radykalny krok ma zagwarantować kobiecie spokojny byt w sytuacji, gdyby właścicielka majątku nagle odeszła z tego świata. Już w minionych tygodniach Munevver intensywnie szukała sposobu na zapewnienie podopiecznej całkowitego bezpieczeństwa.

Ayfer poznaje mroczną prawdę od Remziego w „Splątanych losach”

Poważna rozmowa czeka również Ayfer, która dowiaduje się od Remziego, że jej życiowy partner wcale nie jest tak kryształowym człowiekiem, za jakiego powszechnie uchodzi. Te niepokojące rewelacje błyskawicznie ożywiają w niej dawne wątpliwości na temat rzetelności Halila. Bohaterka już w przeszłości miała solidne podstawy, aby nie darzyć swojego męża całkowitym zaufaniem. W czterdziestym dziewiątym epizodzie wprost zarzucała mu zatajanie przed nią istotnych faktów, a w tym samym czasie Remzi brutalnie szantażował mężczyznę, wykorzystując do tego poufne informacje związane z postacią Tahsina.

Kiedy i gdzie oglądać 55. odcinek serialu „Splątane losy”?

Kolejna odsłona popularnej tureckiej opowieści zadebiutuje na ekranach telewizorów we wtorek, 29 września 2026 roku dokładnie o godzinie 14:00 na antenie stacji TVP1. Widzowie preferujący platformy cyfrowe będą mogli śledzić losy bohaterów również za pośrednictwem oficjalnego serwisu streamingowego TVP VOD.

Turecki hit „Splątane losy”. O czym opowiada fabuła i kto w nim gra?

Oryginalnie zatytułowana „Bizi Birleştiren Hayat” produkcja to poruszający dramat obyczajowy znad Bosforu. Opowieść skupia się na losach Münevver Ketenci, bardzo zamożnej i chłodnej w obyciu mieszkanki Stambułu. Jej poukładana codzienność wywraca się do góry nogami w momencie, gdy przed jej rezydencją pojawia się pięcioletnia dziewczynka o imieniu Mine. Okazuje się, że to prawdziwa wnuczka milionerki, o której narodzinach kobieta nie miała bladego pojęcia. Zaskoczona seniorka postanawia za wszelką cenę odszukać swoją dawno zaginioną córkę Pakize. Równolegle widzowie śledzą romantyczny wątek łączący młodą pielęgniarkę Yasemin z ambitnym doktorem Burakiem.

W obsadzie serialu znaleźli się między innymi:

Nilgün Kasapbaşoğlu wcielająca się w postać Münevver Ketenci

Kayra Aleyna Zabcı odgrywająca rolę Yasemin Kardan

Emir Gülsever występujący jako Burak

Şerif Bozkurt grający Halila

Yeşim Ceylan w roli Ayfer

Doğaç Gözüdeli jako Kerem

Zelal Barlas jako intrygantka Meltem

İrem Korkmaz w roli Ezgi

Nesrin Yıldırım grająca Suzan

Elifnaz Sabuncu jako Pınar

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