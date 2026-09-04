M jak miłość. Anita zacznie naciskać Kamila na dziecko w nowym sezonie! Nie takiego związku będzie chciał Gryc

Anita w nowym sezonie "M jak miłość" będzie chciała dziecka, a Kamil zacznie się wycofywać?!

W nowym sezonie "M jak miłość" sytuacja między Anitą i Kamilem mocno się zmieni. Przypomnijmy, że jeszcze wcześniej to właśnie Gryc poruszał temat wspólnego dziecka. Po opiece nad sporą gromadką dzieci Zduńskich prawnik dojdzie do wniosku, że chciałby znów zostać ojcem, tym razem właśnie u boku Anity. Początkowo jego ukochana będzie wręcz zaskoczona taką deklaracją, ale szybko zacznie traktować ją bardzo poważnie. W końcu od dawna będzie tworzyła z Kamilem i Polą (Hanna Nowosielska) prawdziwą rodzinę, a dziewczynkę pokocha niemal jak własne dziecko. Możliwość zostania biologiczną mamą będzie jednak dla Laskowskiej czymś zupełnie innym i niezwykle ważnym.

W 1944 odcinku "M jak miłość" role zaczną się jednak odwracać. Gdy Anita naprawdę nastawi się na powiększenie rodziny, Kamil zacznie mieć problem z tym, jak bardzo starania o dziecko będą przejmowały kontrolę nad ich związkiem. Gryc będzie tęsknił za spontanicznością i bliskością bez ciągłego myślenia o tym, czy właśnie nadszedł odpowiedni moment na poczęcie potomka. Anita będzie z kolei coraz bardziej konkretna i skoncentrowana na jednym celu. To właśnie tutaj zaczną się ich problemy...

Kryzys Anity i Kamila w nowym sezonie "M jak miłość"?! Dziecko poróżni zakochanych

Kamil w 1944 odcinku "M jak miłość" nie będzie zachowywał się jak mężczyzna, który za wszelką cenę chce natychmiast powiększyć rodzinę. I właśnie to może być dla Anity największym rozczarowaniem. Przecież to on jako pierwszy będzie dawał jej do zrozumienia, że jest gotowy na kolejny krok. Kiedy jednak temat dziecka przestanie być romantycznym planem na bliżej nieokreśloną przyszłość, a stanie się codziennością ich związku, Gryc zacznie tęsknić za tym, co było wcześniej.

M jak miłość, odcinek 1944: kiedy emisja?

W 1944 odcinku "M jak miłość" nie tylko Anita i Kamil będą przeżywali trudne chwile. Premierowy odcinek będzie można zobaczyć we wtorek, 29 września 2026 roku o godz. 20.50 w TVP2. Wtedy potężny kryzys dopadnie także Adama Wernera (Jacek Kopczyński). Po rozstaniu z Sylwią (Hanna Turnau) prawnik kompletnie się posypie, a pani Ola (Ewa Kolasińska) będzie miała z nim pełne ręce roboty!

M jak miłość. Tak się zmieni pani Ola w nowym sezonie! Co za metamorfoza